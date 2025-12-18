“El regalo que crece”: la campaña navideña que busca proteger a niños vulnerables en Chile

En el marco de la Navidad 2025, World Vision Chile presentó su campaña “El regalo que crece”, una iniciativa que busca movilizar a la ciudadanía a apoyar de manera sostenida a niños, niñas y adolescentes que viven en contextos de vulnerabilidad, a través del patrocinio o la colaboración mensual como socios.

A diferencia de los regalos tradicionales de fin de año, la campaña pone el foco en un aporte continuo que permite financiar acciones concretas de protección, contención emocional y generación de espacios seguros para la infancia. Desde la organización explican que este tipo de apoyo es clave para acompañar el desarrollo integral de niños y niñas durante todo el año.

World Vision detalló que los recursos obtenidos se destinan a procesos educativos, prevención de la violencia y promoción de los derechos de la niñez, impactando no solo a los menores, sino también a sus familias y comunidades, fortaleciendo redes de apoyo locales.

Alex Iturriaga, gerente de Sostenibilidad de World Vision Chile, destacó la urgencia del llamado y recalcó que la protección de la infancia es una responsabilidad compartida. “Cada persona que se suma marca una diferencia real en la vida de niños y niñas que hoy enfrentan situaciones complejas”, señaló.

La campaña también contempla la modalidad de patrocinio, que permite a los colaboradores establecer un vínculo directo con un niño o niña mediante cartas, videollamadas o regalos, fortaleciendo su capital social y ampliando sus oportunidades de desarrollo a largo plazo.

Desde la organización subrayan que “el regalo que crece no se envuelve”, sino que se construye con compromiso y continuidad, y que este tipo de apoyo genera un impacto positivo tanto en quienes reciben la ayuda como en quienes participan de la iniciativa.

La campaña “El regalo que crece” estará activa durante todo diciembre e invita a la ciudadanía a sumarse a través del sitio web de World Vision Chile, con el objetivo de seguir construyendo futuros más seguros para miles de niños, niñas y adolescentes.