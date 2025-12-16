La UC sorprende y suma a otro ex Universidad de Chile a su plantel / Amaro Tapia

Universidad Católica se transformó en el primero de los denominados clubes grandes en avanzar respecto a la conformación de su plantel para 2026.

Si bien se venía especulando en los últimos días con la chance de sumar al delantero argentino Justo Giani.

Sin embargo, en la jornada de ayer lunes, D Sports sorprendió con una información: la aparición en San Carlos de Apoquindo de un jugador que finalizó contrato hace menos de un mes en otro club.

Se trataba del lateral Bernardo Cerezo, quien terminó su vínculo con Ñublense de Chillán y es jugador libre.

Es en esa misma condición que la UC ya habría llegado a un acuerdo para que el defensa de 30 años firme contrato por una temporada, según información del periodista argentino César Luis Merlo.

Así las cosas, el elenco cruzado sumará a su plantel a otro jugador con pasado en la U de Chile, pues Bernardo Cerezo, formado en el cuadro azul, se suma a un listado que engrosan Cristián Cuevas y Eugenio Mena, sin contar al ya finiquitado Valber Huerta.