VIDEO. “Espero que quede zanjado...”: Marcelo “Coronel” Valverde aclara dichos sobre Jara y su campaña

El comediante apuntó al uso de clickbait y ragebait en medio de la polarización política.

El comediante Marcelo “Coronel” Valverde abordó este jueves la controversia generada tras sus declaraciones vinculadas a la campaña presidencial de Jeannette Jara, aclarando que sus dichos fueron realizados en un tono irónico y que terminaron siendo utilizados fuera de contexto por algunos medios y en redes sociales.

En su programa El Sentido del Humor, el humorista conversó con sus compañeros Luis Slimming y Héctor Romero sobre el origen de la polémica. Según explicó, todo se originó a partir de un comentario realizado en tono humorístico, fiel al estilo del espacio radial.

“Todo lo que dije es verdad, pero lo utilicé en un tono para decir que había sido utilizado (...) Los hechos son factos (verdadero), pero yo lo utilicé y lo trabajé para decir que había sido utilizado", indicó.

El comediante agregó que la audiencia del programa en vivo tampoco entendió, pero al parecer, si defendieron la ironía tras la publicación de la prensa. “Todos los comentarios de ese capítulo, toda la gente está más atacada que los medios. Entonces, la ironía lo entienden cuando lo publican en los medios no más parece”, precisó.

El humorista también reflexionó sobre el clima político actual y la dificultad de utilizar el sarcasmo en un contexto de alta polarización. “Entonces, eso me pasa, que al final la gente tal vez no está para ironías. No en este momento tal vez”, comentó, reconociendo que ciertas sutilezas se pierden cuando el debate se vuelve binario.

Además, apuntó contra prácticas mediáticas que, a su juicio, priorizan el impacto por sobre el contexto. “Se busca el clickbait o el ragebait, porque el enojo genera más interacción”, dijo, cuestionando la forma en que se construyen algunos titulares.

Finalmente, Valverde dio por cerrado el episodio, señalando que no tiene intención de seguir profundizando la polémica. “Espero que con esto el tema quede zanjado”, concluyó.

