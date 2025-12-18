Infectóloga por influenza H3N2: “Esto no es una alerta para que las personas entren en pánico”

El Ministerio de Salud confirmó recientemente la detección en Chile del subclado K de influenza A(H3N2), una variante que ha generado titulares alarmantes en el hemisferio norte bajo el apodo de “supervirus”. Sin embargo, la voz de los expertos locales es clara: no hay razones para el pánico, sino para la preparación.

La infectóloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Claudia Cortés, salió al paso de la preocupación ciudadana para poner la situación en contexto. “No hay que tener pánico, no hay que tener tanto susto. Es un virus influenza como los que conocemos muy bien”, aseguró la especialista a través de un video explicativo.

¿Por qué la alerta de la OMS?

Cortés aclaró que el llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no está dirigido a asustar a la población, sino a movilizar a los Estados. “Esto no es una alerta para que las personas entren en pánico, es para que los gobiernos se preparen”, explicó.

La clave de esta preparación radica en la vacunación. El virus de la influenza tiene una alta capacidad de mutación, lo que obliga a actualizar la fórmula anualmente. Según la académica, la vacuna que el Minsal tendrá disponible a partir del 1 de marzo estará diseñada específicamente para combatir este virus que ya circuló en el invierno del hemisferio norte.

Síntomas y Grupos de Riesgo

Clínicamente, el subclado K no difiere drásticamente de otras influenzas. Provoca fiebre, dolor de garganta y decaimiento. Sin embargo, la Dra. Cortés advirtió que puede ser especialmente riesgoso para tres grupos:

Inmunocomprometidos.

Adultos mayores.

Niños pequeños.

Medidas de Autocuidado

Más allá de la vacuna, la experta recordó que las barreras físicas siguen siendo efectivas. “Lavarse las manos, usar mascarilla, ventilar los ambientes... sirven para este virus y todos los virus respiratorios”