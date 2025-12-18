VIDEO. Iba a pasar la Navidad en el campo: quién era Miguel Quiñones, el profesor jubilado asesinado que se resistió a robo en El Bosque
Normalista jubilado, referente de la educación pública, el hombre era conocido como “el profesor de la campana”.
Miguel Quiñones, profesor normalista jubilado de 75 años, es la víctima del violento ataque ocurrido la noche del miércoles en la comuna de El Bosque, donde fue apuñalado durante un asalto mientras llegaba a su domicilio. El adulto mayor murió horas más tarde producto de la gravedad de sus heridas.
Según los antecedentes policiales, el hombre regresaba a su casa ubicada en el sector de calle Los Pellines con Antonio Varas, cuando fue abordado por un delincuente, aunque inicialmente se habló de dos, que intentó robarle su vehículo.
Como era su costumbre, el profesor se había detenido para abrir manualmente el portón, ya que el acceso no contaba con control eléctrico.
En ese momento, el asaltante lo enfrentó. De acuerdo con el relato de su familia, Miguel intentó huir pidiendo auxilio, pero fue alcanzado y apuñalado a pocos metros de su automóvil.
¿Quién era la víctima?
Miguel Quiñones vivía solo y había comprado recientemente una casa en el campo, donde planeaba pasar la Navidad junto a su familia. Jubilado tras más de cuatro décadas de docencia, fue profesor de la histórica Escuela Pablo de Rokha, en La Pintana, donde dejó una profunda huella entre generaciones de estudiantes.
Conocido como “el profesor de la campana”, Quiñones se hizo reconocido por participar activamente en las marchas por la educación pública, acompañando a sus alumnos y colegas con un delantal blanco y una campana como símbolo de protesta.
Un registro audiovisual publicado por la Municipalidad de La Pintana hace ocho años muestra su compromiso con la educación gratuita, su vocación pedagógica y el vínculo que construyó con niños en contextos de alta vulnerabilidad.
“Me enseñó a muchos niños a estudiar y a trabajar”, recordó su hermano, quien pidió justicia y que el crimen no quede impune.
