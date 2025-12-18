;

VIDEO. Iba a pasar la Navidad en el campo: quién era Miguel Quiñones, el profesor jubilado asesinado que se resistió a robo en El Bosque

Normalista jubilado, referente de la educación pública, el hombre era conocido como “el profesor de la campana”.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

Captura

Captura

Miguel Quiñones, profesor normalista jubilado de 75 años, es la víctima del violento ataque ocurrido la noche del miércoles en la comuna de El Bosque, donde fue apuñalado durante un asalto mientras llegaba a su domicilio. El adulto mayor murió horas más tarde producto de la gravedad de sus heridas.

Según los antecedentes policiales, el hombre regresaba a su casa ubicada en el sector de calle Los Pellines con Antonio Varas, cuando fue abordado por un delincuente, aunque inicialmente se habló de dos, que intentó robarle su vehículo.

Como era su costumbre, el profesor se había detenido para abrir manualmente el portón, ya que el acceso no contaba con control eléctrico.

ADN

Captura

En ese momento, el asaltante lo enfrentó. De acuerdo con el relato de su familia, Miguel intentó huir pidiendo auxilio, pero fue alcanzado y apuñalado a pocos metros de su automóvil.

Revisa también

ADN

¿Quién era la víctima?

Miguel Quiñones vivía solo y había comprado recientemente una casa en el campo, donde planeaba pasar la Navidad junto a su familia. Jubilado tras más de cuatro décadas de docencia, fue profesor de la histórica Escuela Pablo de Rokha, en La Pintana, donde dejó una profunda huella entre generaciones de estudiantes.

Conocido como “el profesor de la campana”, Quiñones se hizo reconocido por participar activamente en las marchas por la educación pública, acompañando a sus alumnos y colegas con un delantal blanco y una campana como símbolo de protesta.

Un registro audiovisual publicado por la Municipalidad de La Pintana hace ocho años muestra su compromiso con la educación gratuita, su vocación pedagógica y el vínculo que construyó con niños en contextos de alta vulnerabilidad.

“Me enseñó a muchos niños a estudiar y a trabajar”, recordó su hermano, quien pidió justicia y que el crimen no quede impune.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad