“Pasos de una planificación”: revelan los documentos que la PDI halló en la casa de Ugalde tras el triple homicidio de La Reina

La investigación por el triple homicidio ocurrido en La Reina sumó nuevos antecedentes luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) encontrara una serie de documentos y objetos en el domicilio de Jorge Ugalde, principal imputado por la muerte de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos adolescentes.

El hallazgo se produjo el mismo día en que el imputado fue detenido. Detectives de la Brigada de Homicidios realizaron un registro del inmueble con el objetivo de incautar evidencia relevante para la Fiscalía Metropolitana Oriente.

De acuerdo a lo recogido por La Tercera, entre los objetos requisados figuran un notebook, teléfonos celulares, una cámara fotográfica y una carpeta azul que contenía manuscritos que, según la PDI, describen “pasos de una planificación”.

En una de las hojas, escrita a mano, se mencionan conceptos como “etapa preliminar”, “no presentarse todavía”, “platas” y referencias a trámites notariales, pagos y revisión de cámaras. Estos apuntes quedaron incorporados a la carpeta investigativa como posibles indicios de una preparación previa, aunque no se establece de manera concluyente a qué proceso específico aluden.

Además, de acuerdo al citado medio, los detectives revisaron un papelero del domicilio, donde encontraron dos documentos vinculados a la víctima: un certificado de nacimiento de Eduardo Cruz-Coke y un certificado del Servicio Médico Legal relacionado con la reclamación de su cuerpo.

En el reverso de uno de ellos había anotaciones manuscritas que, de acuerdo con la PDI, se referían al desarrollo del proceso investigativo, con menciones a la autopsia, peritajes y contactos.

Estos antecedentes se suman a otras diligencias realizadas días después del crimen, cuando la policía halló rastros de sangre en la vivienda de la víctima, específicamente en manillas de puertas y en el baño.

Desde la Fiscalía, la tesis apunta a que el crimen habría tenido una motivación patrimonial, considerando que tras la muerte de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos, los derechos sobre bienes familiares quedarían en manos de su hermana Trinidad y de su esposo, el imputado Jorge Ugalde.

La defensa, sin embargo, rechaza tajantemente esta interpretación. El abogado de Ugalde sostuvo que los documentos corresponden a apuntes internos de reuniones con su equipo legal y que “no tienen ningún interés criminalístico”. A su juicio, vincular esos papeles con una planificación del delito es “ridículo” y carece de sustento.