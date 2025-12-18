Estudio sugiere que decir malas palabras tiene un extraño efecto en nuestro cuerpo, en especial en el deporte

Decir groserías durante el ejercicio podría tener más efectos de los esperados.

Un nuevo estudio científico sugiere que decir malas palabras ayuda a las personas a ejercer más fuerza y sostener el esfuerzo físico por más tiempo, al favorecer un estado mental más enfocado y menos restrictivo.

La investigación, publicada en la revista American Psychologist, fue liderada por Richard Stephens, psicólogo de la Universidad de Keele (Reino Unido), junto a académicos de la Universidad de Alabama.

Según el equipo, muchas personas no utilizan toda su fuerza debido a barreras psicológicas, y decir malas palabras podría ayudar a superarlas al aumentar la confianza y la concentración.

El estudio incluyó dos experimentos con 182 participantes de entre 18 y 65 años. Los voluntarios realizaron una exigente prueba de flexiones de silla —levantando su propio peso con los brazos— mientras repetían en voz alta una palabra grosera o una neutra.

Los resultados mostraron que quienes decían malas palabras lograban mantener el ejercicio por más tiempo. Además, reportaron mayores niveles de emoción positiva, humor y fluidez psicológica, estados asociados a un mejor desempeño físico.

Aunque no se comprobó de forma concluyente que las groserías reduzcan directamente las inhibiciones, los autores sostienen que podrían facilitar un mayor esfuerzo: “Decir malas palabras es una herramienta simple, de bajo costo y fácilmente disponible para mejorar el rendimiento”, concluyó Stephens.