El panelista de Hay que decirlo de Canal 13, Nelson Beltrán, conocido como “el Colombiano”, reveló haber sido blanco de insultos, amenazas y mensajes de odio luego de reconocer públicamente que asesoró a Jeannette Jara durante su etapa como ministra del Trabajo y posteriormente como candidata presidencial.

En un video difundido en redes sociales, el asesor de modas contó que mantiene un vínculo profesional y personal con la exabanderada del oficialismo desde hace años y que fue contratado para realizar asesoría comunicacional e imagen, trabajo que, según explicó, se reflejó en una transformación paulatina y visible de la exministra.

“Yo le tengo mucho cariño a la Jeannette Jara. La conocí cuando fue ministra, ella me contrata, yo le hago su asesoría y empieza una transformación”, afirmó.

Sin embargo, esa revelación tuvo un costo personal. El panelista aseguró que, tras hacerse pública su participación en la campaña, comenzó a recibir ataques de alto nivel de agresividad, muchos de ellos con un fuerte componente xenófobo.

“Empiezan a decir ‘colombiano, CTM’, que voy a expropiar casas, que le quito el trabajo a los chilenos, y de ahí para abajo”, relató.

Beltrán sostuvo que el escenario escaló a mensajes derechamente amenazantes, lo que le generó temor por la seguridad de su familia. “Da miedo. Dicen que les gustaría ver a mi familia muerta. Menos mal que no viven acá, porque sería muy doloroso que alguien que no tiene nada que ver termine siendo un daño colateral”, confesó.

Las declaraciones generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios salieron a respaldar su trabajo profesional, destacando el cambio de imagen de Jara y condenando los ataques recibidos. “Trabajo es trabajo”, “se notó el cambio” y “aguante ante esta ola de violencia” fueron algunos de los mensajes de apoyo que se repitieron en los comentarios.