El comediante chileno Marcelo Valverde, conocido como “El Coronel Valverde”, realizó duros descargos luego de la segunda vuelta presidencial, acusando que su imagen fue utilizada con fines políticos sin su consentimiento por parte del comando de la candidata oficialista Jeannette Jara.

Las declaraciones las realizó en el programa El sentido del humor, emitido el 16 de diciembre, donde explicó el origen de la polémica. Según relató, días antes de la elección fue contactado por personas del comando para participar en un evento de apoyo a la candidatura.

Valverde aseguró que puso como condición conocer previamente quiénes participarían, con el fin de que la actividad fuera “transversal” y no limitada a un solo sector.

“Aparecí en titulares”

Sin embargo, afirmó que nunca recibió confirmación ni volvió a ser contactado antes del evento. La sorpresa vino después, cuando, según su versión, fue llamado por el encargado de prensa del comando para informarle que había sido mencionado públicamente como uno de los apoyos. “Al día siguiente ya aparecía en titulares”, señaló.

El comediante explicó que lo que más le molestó fue que las publicaciones no lo identificaban como Marcelo Valverde, sino como “el Coronel Valverde”, su personaje. “Me sentí utilizado (como un objeto)”, afirmó, asegurando que incluso recibió mensajes de personas que creían que se trataba de un exmilitar real. “(Me sentí usado) ni siquiera por no ser avisado, porque en ninguna parte decía Marcelo Valverde o el comediante se suma, en todas decía y el coronel Valverde“, precisó.

Valverde relató que durante el proceso electoral optó por guardar silencio, pese a las críticas y comentarios que recibió en redes sociales. “Ahora que soy libre y que las elecciones terminaron: fui utilizado por el comando”.

Finalmente, aclaró que sus críticas no apuntan directamente a la candidata, sino a su equipo de campaña. “No hablo de ella, hablo del comando”, recalcó, cerrando un episodio que generó amplia repercusión en redes sociales.