Dos detenidos tras ser sorprendidos robando al interior de un salón de belleza en San Miguel

Una alerta permitió la llegada de patrullas mixtas de inspectores municipales y Carabineros, que frustraron el delito y detuvieron a los sujetos, ambos con antecedentes.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Dos detenidos tras ser sorprendidos robando al interior de un salón de belleza en San Miguel

Diego Martin

Durante la madrugada de este jueves, dos hombres fueron detenidos en flagrancia en la comuna de San Miguel tras ser sorprendidos al interior de un salón de belleza con la intención de robar.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 02:00 horas, cuando se activó la alerta del local, lo que permitió una rápida respuesta de los equipos de seguridad.

Hasta el lugar llegaron patrullas mixtas de inspectores municipales y Carabineros, quienes lograron frustrar el delito y detener a los sujetos al interior del recinto, luego de constatar que habían ingresado por escalamiento.

Los dos detenidos, ambos de nacionalidad chilena, mantienen antecedentes policiales por delitos de similares características, quedando a disposición del procedimiento correspondiente.

