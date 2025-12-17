Ronda de saludos protocolares: José Antonio Kast se reúne con los altos mandos de las FF.AA. y de Orden

Una jornada marcada por las señales institucionales y el acercamiento con los organismos fundamentales de la República protagonizó este miércoles 17 de diciembre el Presidente electo, José Antonio Kast. Desde su oficina en Santiago, el futuro Mandatario encabezó una serie de reuniones protocolares con las máximas autoridades eclesiásticas y de la seguridad nacional.

El despliegue de la agenda comenzó con una cita de alto simbolismo: el encuentro privado con el Cardenal Fernando Chomalí, actual Arzobispo de Santiago, marcando el primer acercamiento oficial entre el nuevo gobierno y la Iglesia Católica.

Cúpula de la Defensa

Posteriormente, el foco se trasladó a la Defensa Nacional. Kast recibió sucesivamente a los tres Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas: el General de Ejército, Javier Iturriaga del Campo; el Almirante Fernando Cabrera Salazar, por parte de la Armada de Chile; y el General del Aire, Hugo Rodríguez González, titular de la Fuerza Aérea (FACh).

Seguridad Pública

El cierre de la ronda de saludos estuvo dedicado a la seguridad pública, un eje central del programa del gobierno entrante. En esta instancia, el Presidente electo se reunió con el General Director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata, y con el Director General de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna Lozano.

Estas citas constituyen los primeros lazos formales de trabajo entre la administración entrante y las instituciones permanentes del Estado, configurando el escenario para el traspaso de mando y la coordinación en materias sensibles de seguridad y defensa.