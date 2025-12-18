La operación Apocalipsis realizada el martes en nueve cárceles de siete regiones del país sigue generando impacto. La acción, liderada por la PDI y Gendarmería, se ejecutó el martes pasado y derivó en 77 órdenes de detención, de las cuales 42 corresponden a funcionarios de Gendarmería.

Según antecedentes a los que accedió Radio ADN, la investigación apunta a una red de corrupción que facilitaba el ingreso ilegal de drogas y teléfonos, principalmente en el penal Santiago 1.

La Fiscalía Occidente Metropolitana ordenó allanamientos en Santiago 1, la exPenitenciaría, la cárcel de mujeres de San Joaquín y recintos en Maule, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. El caso, que se indaga desde hace nueve meses, incluye delitos como cohecho, tráfico de drogas, lavado de activos y asociación criminal.

En medio de este contexto, una grave denuncia llegó a Meganoticias Alerta. Rodrigo Sepúlveda leyó el mensaje enviado por la mamá de un interno en la Cárcel de Alta Seguridad (Santiago 1).

“El sábado pasado tuve que pagar 70 mil pesos urgente, porque a mi hijo, sin razón alguna, lo sacaron del módulo. Y para que no pasara por castigo tuve que pagar 70 mil pesos. Y lo tuve que hacer. ¿Sabes Sepu, lo que es que un hijo me llame llorando que necesita esa plata urgente para que lo dejen entrar a un módulo?”, relató la mujer.

“Eso es lo que sufre una madre cuando tiene un hijo en la cárcel. Imagínense, imagínense. Sepu, las familias pagan, si no pagan los sacan de los módulos y les pegan. Yo soy una mamá que paga todos esos costos por cuidar la integridad de mi hijo ahí adentro de Santiago 1”, concluyó la progenitora de la persona privada de libertad.