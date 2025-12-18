;

CMF rechaza recurso de reposición de Clark por multa en su contra: lo que viene para el presidente de Azul Azul

La Comisión para el Mercado Financiero desestimó la apelación del mandamás de la U de Chile ante su responsabilidad en irregularidades financieras en Sartor AGF.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

CMF rechaza recurso de reposición de Clark por multa en su contra: lo que viene para el presidente de Azul Azul

CMF rechaza recurso de reposición de Clark por multa en su contra: lo que viene para el presidente de Azul Azul / You Tube Universidad de Chile

Michael Clark sufrió durante la jornada de este miércoles un duro revés en torno a su pretensión de anular las sanciones en su contra por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ante la responsabilidad que tiene en el caso Sartor.

El presidente de Azul Azul presentó un recurso de reposición con tal de revertir la multa de UF 65.000 ($2.500 millones) y la inhabilitación por 5 años para ejercer funciones como director o ejecutivo principal en diversas entidades del sistema financiero y de valores.

Sin embargo, la orgánica rechazó dicha acción debido a que, entre otros argumentos expuestos en el fallo, sostuvo que Michael Clark "no adoptó ninguna medida o curso de acción a fin de salvaguardar la discordancia entre lo informado en los estados financieros de los fondos y su realidad financiera, debiendo hacerlo, en su calidad de director, ni mucho menos impidió el envío de aquellos antecedentes al Mercado, al ˙público en general y a esta Autoridad Financiera".

Así las cosas, el presidente de la U de Chile deberá encarar ahora la vía judicial convencional con tal de evitar las sanciones.

Puede interponer otro recurso en 10 días ante la Corte de Apelaciones. Una vez recibidos esos antecedentes, determinará día y hora para la vista de la causa“, explicó a ADN Deportes la abogada de la Universidad Central, Lya Rojas, Diplomada en Litigación Oral y Penal UC.

Eso sí, Michael Clark tendrá que tener paciencia, y bastante. “Lo que podría pasar es que la multa se rebaje o quede sin efecto. El plazo es bastante largo, dada la gran cantidad de recursos que hay. No es inusual que esto pueda demorar entre uno y dos años para una respuesta al recurso”, concluyó en torno a este tema la también Directora de Rojas Abogados.

