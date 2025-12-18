Carolina Tohá reflexiona tras triunfo de Kast: “Pensé que iba a ser un poco menor la distancia, pero la derrota se veía venir”

La exministra del Interior y excandidata presidencial Carolina Tohá realizó una extensa reflexión tras la derrota de Jeannette Jara frente a José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, apuntando a factores estructurales, errores del progresismo y un cambio profundo en el ánimo social.

En conversación con ADN Hoy, sostuvo que el resultado no puede explicarse solo por la coyuntura electoral, sino por un proceso más largo que viene marcando a la política chilena.

Agencia Uno Ampliar

“Esta pregunta tiene una doble respuesta”, afirmó Tohá al ser consultada por las razones del triunfo de Kast. “Por una parte, en las últimas cinco elecciones siempre han ganado los opositores. Hay una dificultad muy grande de todos los sectores políticos de construir proyectos que traspasen un triunfo electoral y generen mayorías que perduren más allá de un proceso presidencial”.

Sin embargo, la exsecretaria de Estado advirtió que en esta elección hubo elementos adicionales que profundizaron la derrota. “Todo lo que vivimos en el período del estallido y los procesos constitucionales dejó una marca muy profunda en la sociedad (...) La expectativa de que a través de ese camino íbamos a llegar a un pacto social claramente fracasó, y en esa evaluación los ciudadanos establecen más responsabilidad en el progresismo que en la derecha”, señaló.

Tohá también vinculó el resultado con el cambio de prioridades de la ciudadanía. “Este gobierno fue elegido en una sociedad en modo de grandes reformas y muy poco andar el ánimo cambió completamente hacia una demanda de seguridad, estabilidad y orden. El gobierno tuvo que hacer un gran acomodo y dejó de estar tan sintonizado con el estado de ánimo de la gente”, explicó.

“Se veía venir”

Respecto del desempeño electoral de Jara, sostuvo que la derrota “se veía venir”, aunque reconoció sorpresa por la magnitud. “Pensé que iba a ser una distancia menor. Era probable que hubiera una diferencia importante, pero no tanto como la que hubo”, dijo, subrayando además el rol de los nuevos votantes obligatorios, a quienes calificó como “mucho menos predecibles” y alejados de las lecturas tradicionales de izquierda y derecha.

Agencia Uno Ampliar

Consultada por la estrategia de la candidata oficialista de desmarcarse del gobierno del Presidente Gabriel Boric, Tohá reconoció que tenía lógica electoral, pero también costos. “Renunciar a armar un relato del gobierno tiene dificultades”, admitió, aunque recalcó que el legado presidencial se define con el tiempo y no solo por una campaña.

En cuanto al futuro de la centroizquierda, llamó a evitar “cacerías de brujas” y apostar por una reflexión profunda. “Nada de esto es culpa de una persona en particular. Es un fenómeno mucho más amplio que requiere entenderlo, no buscar culpables para dormir tranquilos”, afirmó. También descartó “revivir la Concertación”, planteando que antes se debe “oxigenar” el proyecto progresista con actores sociales y territoriales.

Finalmente, Tohá fue enfática en el peso que tuvo la inseguridad en el resultado electoral. “Fue totalmente determinante. La vida cotidiana está mucho más insegurizada que hace 15 años y eso afecta las percepciones”, dijo, agregando que se instaló con éxito un relato exagerado sobre la crisis del país. “Eso fue exitoso y ciertamente influyó mucho en el proceso electoral. También es parte de nuestra responsabilidad entender en qué fallamos”, concluyó.