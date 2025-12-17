“El mayor giro a la derecha en 35 años”: Así compara la BBC a Kast con Trump, Milei y Bukele

Chile ha dado su mayor giro político desde el retorno a la democracia en 1990. José Antonio Kast (59) se ha convertido en el nuevo Presidente electo del país, logrando una victoria aplastante sobre la candidata comunista Jeannette Jara. Su triunfo no solo es ideológico, sino numérico: gracias al voto obligatorio, Kast consiguió un récord de más de siete millones de apoyos, transformándose en el Mandatario más votado de la historia y ganando en las 16 regiones del territorio nacional.

El ascenso del líder republicano, quien ya había intentado llegar a La Moneda en 2017 y 2021, se cimentó en el apoyo de figuras de la derecha tradicional como Evelyn Matthei y del sector más duro representado por Johannes Kaiser. Sin embargo, su figura trasciende las fronteras locales y lo conecta directamente con la nueva ola de líderes conservadores en América.

La conexión americana: Bukele, Milei y Trump

Según el análisis internacional, Kast comparte afinidades claras con tres referentes de la derecha regional. En materia de seguridad —la principal preocupación de los chilenos—, ha reivindicado el modelo de “mano dura” de Nayib Bukele, llegando incluso a visitar la polémica megacárcel en El Salvador.

En lo económico, su promesa de un drástico ajuste fiscal de US$ 6.000 millones en 18 meses lo acerca a la agenda de “motosierra” de Javier Milei en Argentina, quien no tardó en felicitarlo por el triunfo de las “ideas de la libertad”. Por último, su retórica contra la inmigración irregular y la propuesta de zanjas o barreras fronterizas lo alinean con Donald Trump, al punto que sus seguidores han adoptado consignas similares al “Make America Great Again”.

Gobernabilidad y Estilo

Pese a la contundencia de las urnas, Kast enfrentará un escenario complejo: no tendrá mayoría absoluta en el Congreso, lo que lo obligará a “construir acuerdos” para viabilizar sus reformas.

Aunque sus detractores y analistas lo definen como “ultraderechista”, “nacionalista” y “populista”, su círculo cercano marca un matiz importante respecto a sus pares internacionales: el estilo. A diferencia de la estridencia de Trump o Milei, Kast suele evitar los insultos directos, manteniendo un tono que, aunque radical en el fondo, busca diferenciarse en la forma.

El nuevo gobierno promete ser una prueba de fuego para la institucionalidad chilena, con una agenda marcada por “decisiones difíciles” en migración, seguridad y economía desde el primer día.