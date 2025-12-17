En medio del terremoto que sacude a Gendarmería tras la detención de más de 40 funcionarios en la denominada “Operación Apocalipsis”, el exdirector de la institución, Christian Alveal, entregó un análisis lapidario sobre la profundidad de la crisis. En conversación con La PRueba de ADN, la exautoridad advirtió que el operativo, aunque exitoso, podría haber dejado a muchos responsables libres: “Los comentarios que te llegan hoy día... es que no cayeron ni siquiera la mitad de los funcionarios que están involucrados en estos hechos al interior de Santiago 1”.

Alveal valoró que el actual director de Gendarmería reconociera que no se tiene el “control total” de los recintos, calificando esa sinceridad como el primer paso para no “caer en cinismos”. Sin embargo, fue enfático en señalar que la corrupción se ha normalizado debido al poder adquisitivo del crimen organizado y a una cultura interna donde “parece ser que eres más leal con tu colega que con la institución”, muchas veces por miedo a represalias contra sus familias.

Respaldo a la reforma, pero con ajustes

Respecto al anuncio del Gobierno de separar las funciones de Gendarmería —dejando la seguridad bajo el nuevo Ministerio de Seguridad Pública y la reinserción en Justicia—, Alveal calificó la iniciativa como una “tremenda buena noticia” para darle robustez a la institución.

No obstante, propuso un matiz técnico: en lugar de separar solo funciones, sugirió dividir los sistemas. “Separarlos por área dedicada al sistema cerrado (cárceles) y al sistema sustitutivo”, explicó. Su idea es que el Ministerio de Seguridad controle todas las cárceles (donde están los presos peligrosos), mientras que una nueva institucionalidad en Justicia se encargue de las penas en libertad, que es donde existe mayor probabilidad de reinserción real.

Tecnología y “aduanas” para funcionarios

El exdirector también apuntó a una falla estructural en la seguridad: la falta de control al propio personal. Denunció que mientras a las visitas se les aplican tecnologías de revisión, no existen “aduanas tecnológicas” similares para los funcionarios. “Si tuviésemos controles de ingreso... como los que existen en los aeropuertos” para el personal, se reduciría drásticamente el ingreso de elementos prohibidos.

Alveal concluyó haciendo un paralelo con la modernización que vivió la PDI en los años 90, instando a que Gendarmería reciba un tratamiento similar: un plan de Estado a 10 años, con apoyo financiero y político transversal, para limpiar la institución y evitar que las cárceles se consoliden como “centros de operaciones criminales”.