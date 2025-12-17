¿Guerra en el continente? esta fue la última vez que dos países americanos se enfrentaron abiertamente

Ante la escalada de tensión y el posible anuncio del Presidente Donald Trump sobre una declaración de guerra contra Venezuela, surge la interrogante sobre la estabilidad de la región. Si bien América Latina ha sido históricamente una zona de paz entre Estados, el continente no ha estado exento de pólvora. Para entender la magnitud de un conflicto interestatal, es necesario mirar hacia atrás, específicamente a 1995, año en que se libró la Guerra del Cenepa, el último enfrentamiento bélico convencional entre dos naciones del hemisferio: Perú y Ecuador.

Aunque a menudo se cita el Acuerdo de Paz de Colombia en 2016 como el hito que puso fin al “último conflicto armado” de la región, es crucial hacer la distinción: aquel fue un conflicto interno (guerra civil) que desangró al país cafetero por 52 años. En cambio, la última vez que dos banderas nacionales se enfrentaron oficialmente en el campo de batalla fue en la densa selva de la Cordillera del Cóndor.

El conflicto del Alto Cenepa

Entre enero y febrero de 1995, las fuerzas armadas de Perú y Ecuador protagonizaron una “guerra focalizada” por el control de una zona no delimitada en el valle del río Cenepa. A diferencia de las escaramuzas fronterizas menores, este conflicto escaló al uso de aviación de combate, artillería pesada y movilización de tropas especiales, dejando un saldo de decenas de soldados fallecidos en ambos bandos.

La guerra, aunque breve (duró cinco semanas), demostró la fragilidad de la paz cuando fallan los canales diplomáticos. Sin embargo, también dejó una lección de resolución de conflictos: la intervención activa de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro (Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos) logró detener las hostilidades, llevando a la firma del Acta de Brasilia en 1998, que selló definitivamente la frontera.

JAIME RAZURI Ampliar

De la guerra interna a la amenaza externa

El contraste con la situación actual es evidente. En 2016, el mundo celebró cuando el gobierno colombiano y las FARC firmaron la paz, cerrando el capítulo de la violencia política interna más extensa de occidente. Ese hito consolidó la imagen de América Latina como una “zona de paz”.

Hoy, la retórica de la administración Trump amenaza con romper esa tradición de tres décadas sin guerras interestatales. A diferencia del Cenepa, donde la disputa era territorial y localizada, una eventual declaración de guerra contra Venezuela implicaría una intervención de una potencia extrarregional con consecuencias imprevisibles para la estabilidad de todo el continente.

Mientras en 1995 la diplomacia regional logró silenciar los fusiles entre vecinos, hoy la región observa con incertidumbre si los mecanismos de diálogo serán suficientes para frenar un conflicto que podría redefinir la historia moderna de América.