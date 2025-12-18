;

Acusan a famoso cantante urbano de haber atropellado un repartidor de aplicación en Santiago

El episodio ocurrió en plena vía pública y es materia de indagaciones iniciales. No hay versión policial ni detalles oficiales sobre la persona afectada.

Martín Neut

AK4:20 estaría involucrado en atropello a repartidor

AK4:20 estaría involucrado en atropello a repartidor

Un confuso incidente vial involucró la tarde de este jueves al cantante urbano AK4:20 en calles de Santiago.

De acuerdo con antecedentes preliminares que circulan en redes sociales, el artista —cuyo nombre real es Bastián D’Amonte— habría protagonizado un atropello a un ciclista que realizaba repartos para una aplicación de delivery, según Infama.

El hecho se habría registrado en plena vía pública y motivó la presencia de personas que se encontraban en el sector, mientras se intentaba esclarecer lo ocurrido.

Hasta el cierre de esta nota, no existe confirmación oficial por parte de Carabineros ni información detallada sobre el estado de salud del afectado.

