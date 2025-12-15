;

Estas son las 10 decisiones de vida que más estrés generan, según la ciencia

La investigación analizó las respuestas de más de 4.000 personas.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Klaus Vedfelt

Tomar decisiones importantes es parte inevitable de la vida, pero no todas generan el mismo nivel de presión. Algunas elecciones se viven como especialmente riesgosas, porque pueden tener consecuencias duraderas.

Un estudio publicado en la revista científica Psychological Science, basado en las respuestas de más de 4.000 personas, analizó qué decisiones reales —no escenarios hipotéticos— provocan mayor estrés.

A diferencia de lo que muchos podrían pensar, los resultados revelaron un patrón claro y consistente entre los participantes.

Revisa también

ADN

Estas son las 10 decisiones de vida más estresantes:

A partir del análisis, los investigadores identificaron las 10 decisiones de vida percibidas como más riesgosas:

  • Aceptar un nuevo trabajo
  • Renunciar al empleo actual
  • Invertir dinero (acciones, criptomonedas o trading)
  • Conducir, especialmente en condiciones adversas
  • Trabajar de manera independiente o emprender
  • Comprar una vivienda
  • Someterse a una cirugía
  • Casarse
  • Vacunarse
  • Mudarse a otro país

Las elecciones laborales y financieras lideran el ranking, dejando en segundo plano decisiones relacionadas con la salud o la vida personal.

Según explicó Renato Frey, profesor de psicología de la Universidad de Zúrich, las personas tienden a asociar el concepto de riesgo con decisiones que pueden afectar su estabilidad económica y profesional.

La investigación también detectó diferencias según la edad: los adultos mayores perciben como más riesgoso cambiar de trabajo, mientras que los jóvenes consideran más complejo renunciar.

ADN

Getty Images / J Studios

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad