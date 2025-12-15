Estas son las 10 decisiones de vida que más estrés generan, según la ciencia

Tomar decisiones importantes es parte inevitable de la vida, pero no todas generan el mismo nivel de presión. Algunas elecciones se viven como especialmente riesgosas, porque pueden tener consecuencias duraderas.

Un estudio publicado en la revista científica Psychological Science, basado en las respuestas de más de 4.000 personas, analizó qué decisiones reales —no escenarios hipotéticos— provocan mayor estrés.

A diferencia de lo que muchos podrían pensar, los resultados revelaron un patrón claro y consistente entre los participantes.

Estas son las 10 decisiones de vida más estresantes:

A partir del análisis, los investigadores identificaron las 10 decisiones de vida percibidas como más riesgosas:

Aceptar un nuevo trabajo

Renunciar al empleo actual

Invertir dinero (acciones, criptomonedas o trading)

Conducir, especialmente en condiciones adversas

Trabajar de manera independiente o emprender

Comprar una vivienda

Someterse a una cirugía

Casarse

Vacunarse

Mudarse a otro país

Las elecciones laborales y financieras lideran el ranking , dejando en segundo plano decisiones relacionadas con la salud o la vida personal.

Según explicó Renato Frey, profesor de psicología de la Universidad de Zúrich, las personas tienden a asociar el concepto de riesgo con decisiones que pueden afectar su estabilidad económica y profesional.

La investigación también detectó diferencias según la edad: los adultos mayores perciben como más riesgoso cambiar de trabajo, mientras que los jóvenes consideran más complejo renunciar.