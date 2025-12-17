Del espacio al mercado por miles de dólares: esto ganan los cazadores de meteoritos y así es su método para encontrarlos

La búsqueda de meteoritos, tradicionalmente ligada a la investigación científica, se ha convertido en un negocio rentable a nivel global, impulsado por coleccionistas dispuestos a pagar altas sumas por rocas provenientes del espacio.

Uno de los nuevos actores de este mercado es Roberto Vargas, estadounidense de origen puertorriqueño, quien en 2021 dejó su trabajo como terapeuta para dedicarse de lleno a esta actividad.

“En cuanto algo cae, es hora de ponerse en marcha”, afirmó a la BBC. Vargas se mantiene atento a las noticias de donde caen piedras espaciales, para partir en su búsqueda.

Tras viajar a Costa Rica por una caída registrada en 2019, relató que “regresé un viernes y para el lunes ya había vendido meteoritos y había ganado más de US$40.000”.

¿Cuánto cuestan los meteoritos?

El valor de estas piezas depende de factores como tamaño, rareza y procedencia.

La profesora Sarah Russell, del Museo de Ciencias Naturales de Londres, explicó que “un meteorito es una roca que ha aterrizado en la superficie terrestre” y que “la mayoría proviene de asteroides, aunque algunos vienen de la Luna o de Marte”.

El auge del mercado también ha dado paso a comerciantes especializados como Darryl Pitt, quien señaló que “se puede adquirir un meteorito por tan solo 20 o 30 centavos el gramo”, aunque advirtió sobre la existencia de falsificaciones.

Las piezas más excepcionales, sin embargo, alcanzan cifras millonarias, como un meteorito marciano de 24 kilos vendido por US$4,3 millones en una subasta en Nueva York el pasado julio.