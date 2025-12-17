;

Muere Gil Gerard, histórico actor estadounidense, a los 82 años: dejó un emotivo mensaje final en redes sociales

El artista protagonizó la icónica serie de ciencia ficción “Buck Rogers in the 25th Century”.

Javier Méndez

El mundo del espectáculo está de luto. El martes por la noche se confirmó la muerte del actor estadounidense Gil Gerard. Tenía 82 años de edad.

Según se informó, durante el último tramo de su vida el artista enfrentó un cáncer agresivo que deterioró su estado de salud.

“Esta mañana Gil, mi alma gemela, perdió su lucha contra una forma rara y ferozmente agresiva de cáncer”, escribió su esposa Janet en una publicación de Facebook.

Desde el momento en que supimos que algo iba mal hasta su muerte, esta mañana, fueron solo días. Por muchos años que pasara con él, nunca habría sido suficiente. Sujeta fuerte a los que tienes y ámalos con intensidad”, siguió la mujer.

Revisa también:

ADN

Gerard se hizo mundialmente conocido por su papel protagónico en la serie de ciencia ficción Buck Rogers in the 25th Century de la NBC. La producción se emitió entre los años 1979 y 1981.

Otros de sus créditos en la pantalla chica incluyen Sidekicks, Nightingales, E.A.R.T.H. Force, Days of Our Lives y Star Trek: New Voyages.

Sus últimas apariciones fueron en cintas como The Nice Guys, Surge of Power: Revenge of the Sequel y Space Captaion and Callista. Se alejó de los sets en el año 2019.

ADN

NBC

El último mensaje de Gil Gerard antes de morir

La pareja de Gerard hizo público un mensaje final del intérprete. “Mi vida ha sido un viaje increíble. Las oportunidades que he tenido, las personas que he conocido y el amor que he dado y recibido han hecho que mis 82 años en el planeta sean profundamente satisfactorios”, dice el texto.

Mi viaje me ha llevado desde Arkansas hasta Nueva York, Los Ángeles y, finalmente, a mi hogar en el norte de Georgia con mi increíble esposa, Janet, con quien llevamos 18 años juntos. Ha sido un gran viaje, pero inevitablemente uno que llega a su fin como el mío.

“No pierdas el tiempo en nada que no te emocione o te traiga amor. Nos vemos en algún lugar del cosmos”, cerró.

