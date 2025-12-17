Los votos de Luis Mena, Christiane Endler y Rocío Ayala en los Premios The Best FIFA 2025

Este martes se llevó a cabo la gala de los Premios The Best FIFA 2025, instancia donde se reconoció a los mejores de la temporada en el mundo del fútbol.

Los ganadores de estos premios fueron elegidos mediante una votación en la que participaron entrenadores y capitanes de 211 selecciones nacionales (masculinas y femeninas), además de un periodista de cada país.

Para las categorías del fútbol femenino, el técnico de La Roja, Luis Mena, la arquera y seleccionada nacional, Christiane Endler, y la periodista de Radio ADN, Rocío Ayala, votaron en representación de Chile. Revisa a continuación cuáles fueron sus votos.

Mejor Jugadora del Año

Luis Mena: Melchie Dumornay (1°), Lindsey Heaps (2°), Aitana Bonmatí (3°)

Melchie Dumornay (1°), Lindsey Heaps (2°), Aitana Bonmatí (3°) Christiane Endler : Mariona Caldentey (1°), Melchie Dumornay (2°), Lucy Bronze (3°)

Mariona Caldentey (1°), Melchie Dumornay (2°), Lucy Bronze (3°) Rocío Ayala: Alessia Russo (1°), Mariona Caldentey (2°), Alexia Putellas (3°)

Mejor Arquera del Año

Luis Mena: Christiane Endler (1°), Cata Coll (2°)

Christiane Endler (1°), Cata Coll (2°) Christiane Endler : Cata Coll (1°), Ann-Katrin Berger (2°)

Cata Coll (1°), Ann-Katrin Berger (2°) Rocío Ayala: Hannah Hampton (1°), Christiane Endler (2°)

Mejor Entrenador/a del Año

Luis Mena: Seb Hines (1°), Sarina Wiegman (2°), Renée Slegers (3°)

Seb Hines (1°), Sarina Wiegman (2°), Renée Slegers (3°) Christiane Endler : Sarina Wiegman (1°), Seb Hines (2°), Jonatan Giráldez (3°)

Sarina Wiegman (1°), Seb Hines (2°), Jonatan Giráldez (3°) Rocío Ayala: Sarina Wiegman (1°), Renée Slegers (2°), Sonia Bompastor (3°)

Respecto a las ganadoras, la volante del Barcelona, Aitana Bonmatí, se quedó con el premio a la mejor futbolista; la arquera del Chelsea, Hannah Hampton, se llevó el galardón como mejor portera; y la DT de la selección inglesa, Sarina Wiegman, se impuso como la mejor entrenadora del 2025.