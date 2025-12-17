;

Los votos de Luis Mena, Christiane Endler y Rocío Ayala en los Premios The Best FIFA 2025

El entrenador, la arquera y la periodista votaron en representación de Chile.

Daniel Ramírez

Los votos de Luis Mena, Christiane Endler y Rocío Ayala en los Premios The Best FIFA 2025

Este martes se llevó a cabo la gala de los Premios The Best FIFA 2025, instancia donde se reconoció a los mejores de la temporada en el mundo del fútbol.

Los ganadores de estos premios fueron elegidos mediante una votación en la que participaron entrenadores y capitanes de 211 selecciones nacionales (masculinas y femeninas), además de un periodista de cada país.

Para las categorías del fútbol femenino, el técnico de La Roja, Luis Mena, la arquera y seleccionada nacional, Christiane Endler, y la periodista de Radio ADN, Rocío Ayala, votaron en representación de Chile. Revisa a continuación cuáles fueron sus votos.

Revisa también:

ADN

Mejor Jugadora del Año

  • Luis Mena: Melchie Dumornay (1°), Lindsey Heaps (2°), Aitana Bonmatí (3°)
  • Christiane Endler: Mariona Caldentey (1°), Melchie Dumornay (2°), Lucy Bronze (3°)
  • Rocío Ayala: Alessia Russo (1°), Mariona Caldentey (2°), Alexia Putellas (3°)

Mejor Arquera del Año

  • Luis Mena: Christiane Endler (1°), Cata Coll (2°)
  • Christiane Endler: Cata Coll (1°), Ann-Katrin Berger (2°)
  • Rocío Ayala: Hannah Hampton (1°), Christiane Endler (2°)

Mejor Entrenador/a del Año

  • Luis Mena: Seb Hines (1°), Sarina Wiegman (2°), Renée Slegers (3°)
  • Christiane Endler: Sarina Wiegman (1°), Seb Hines (2°), Jonatan Giráldez (3°)
  • Rocío Ayala: Sarina Wiegman (1°), Renée Slegers (2°), Sonia Bompastor (3°)

Respecto a las ganadoras, la volante del Barcelona, Aitana Bonmatí, se quedó con el premio a la mejor futbolista; la arquera del Chelsea, Hannah Hampton, se llevó el galardón como mejor portera; y la DT de la selección inglesa, Sarina Wiegman, se impuso como la mejor entrenadora del 2025.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad