Inédito giro de Petro: califica por primera vez a Maduro como “dictador”, pero descarta que sea narcotraficante

La declaración surgió tras una interpelación pública en redes sociales, donde se le cuestionó por no emplear el mismo tono crítico utilizado contra José Antonio Kast.

DW

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo que el líder del chavismo, Nicolás Maduro, es un “dictador”, pero aseguró que no existe evidencia de que sea un narcotraficante, como sostiene Estados Unidos.

“Maduro es dictador por concentrar poderes, pero no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco. Esa es una narrativa de los EE.UU.”, escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario respondió así a una crítica en la misma red social de la periodista colombiana Patricia Janiot, quien preguntó: “¿Por qué será que Gustavo Petro no tiene ningún pudor en llamar nazi y fascista al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y permanece mudo y con miedo de llamar a Nicolás Maduro como un narcodictador y usurpador del poder?”.

Volvió a llamar hoy “nazi” a José Antonio Kast

Petro, considerado un aliado de Maduro, propuso un “gobierno de transición compartido” en Venezuela para solucionar la crisis que vive ese país y evitar también una intervención extranjera, como denuncia Caracas.

Con relación a José Antonio Kast, y su triunfo en elecciones presidenciales, el mandatario colombiano dijo ese día que en América “vienen los vientos de la muerte” y añadió que “jamás” le dará la mano “a un nazi”, lo que provocó una carta de protesta del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Pese a esto, Gustavo Petro volvió a llamar hoy “nazi” al Presidente electo de Chile.

