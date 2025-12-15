El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gobierno confirma que enviará nota de protesta a Colombia tras dichos de Petro contra Kast

El Gobierno de Chile enviará una nota de protesta a Colombia luego de los duros calificativos con el que el presidente de dicho país, Gustavo Petro, se refirió al Presidente electo, José Antonio Kast.

A través de redes sociales, el mandatario colombiano advirtió que en América “vienen los vientos de la muerte” tras la victoria de Kast.

Además, afirmó que “el fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano".

En ese sentido, y según pudo confirmar Radio ADN, el Gobierno aseguró que en las próximas horas presentará una nota de protesta a raíz de estos polémicos dichos, destacando la democracia y el valor de las elecciones en esta segunda vuelta presidencial.

Más temprano, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se reunió en el Palacio de La Moneda con el Presidente electo, José Antonio Kast, donde ambos valoraron la instancia.