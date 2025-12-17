Feriados en Chile: cuántos fines de semana largo tendrá 2026 y cómo se viene Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo

Ya no queda para el término del año 2025, con dos de las fiestas más esperadas por parte de la ciudadanía, además de las Fiestas Patrias: Navidad y Año Nuevo.

Algunas comunas ya han confirmado que tendrán fuegos artificiales para recibir el año 2026, incluida la tradicional celebración en la torre Entel.

En ese sentido, muchas personas ya comienzan a ver el calendario correspondiente al próximo año, para así conocer los feriados y fines de semana largos.

Días feriados en Chile para 2026:

Jueves 01 de Enero: Año Nuevo (Irrenunciable)

Viernes 03 de Abril: Viernes Santo

sábado 04 de Abril: Sábado Santo

Viernes 01 de Mayo: Día Nacional del Trabajo (Irrenunciable)

Jueves 21 de Mayo Día de las Glorias Navales

domingo 21 de Junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas

Lunes 29 de Junio: San Pedro y San Pablo/Elecciones Prrimarias Presidenciales y Parlamentarias

Jueves 16 de Julio Día de la Virgen del Carmen

Sábado 15 de Agosto Asunción de la Virgen

Viernes 18 de Septiembre: Independencia Nacional (Irrenunciable)

Sábado 19 de Septiembre: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable)

Lunes 12 de Octubre: Encuentro de Dos Mundos

Sábado 31 de Octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Domingo 01 de Noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 08 de Diciembre: Inmaculada Concepción

Viernes 25 de Diciembre: Navidad (Irrenunciable)

Feriados específicos

Domingo 7 de junio: Asalto y Toma del Morro de Arica (Región de Arica)

Jueves 20 de agosto: Nacimiento del Prócer de la Independencia (comunas de Chillán y Chillán Viejo)

Fines de semana largos