Alerta por estafas digitales en Navidad: fraudes online alcanzan cifras récord en Chile

Expertos advierten que el aumento de compras por internet y el apuro navideño han disparado los delitos digitales y entregan claves para evitar caer en engaños.

Juan Castillo

Getty Images | Referencial

La temporada navideña ya está en marcha y con ello, sube el riesgo de fraudes digitales. Según datos de la plataforma Sheriff, Chile vive el nivel más alto de estafas online desde que existen registros, con 16.435 causas penales por fraude solo en el segundo trimestre de 2025, lo que representa un aumento del 89,8% respecto del año anterior.

El aumento del consumo digital, las ofertas llamativas y la urgencia por comprar regalos convierten a Navidad en el escenario ideal para los delincuentes. Expertos advierten que los fraudes actuales son cada vez más sofisticados y se aprovechan de hábitos impulsivos y descuidos mínimos para robar datos o dinero en segundos.

A este escenario se suma un nuevo riesgo menos visible: el uso indiscriminado de plataformas de inteligencia artificial sin protocolos de seguridad. Desde Datawalt alertan sobre la llamada “fuga invisible de datos”, donde información sensible queda expuesta sin que los usuarios o empresas lo adviertan.

El problema no es usar inteligencia artificial, sino hacerlo sin criterio. La información es el activo más valioso y no puede quedar en sistemas abiertos o sin control”, explicó Lucas Waltemath, CEO de Datawalt, subrayando la importancia de resguardar los datos personales durante procesos de compra.

Desde Sheriff, su CEO, Vicente Cruz, advirtió que el crecimiento del fraude digital responde a bandas cada vez más organizadas, que analizan comportamientos de consumo y ajustan sus métodos en tiempo real. “No es solo un problema tecnológico, también es de educación digital y prevención”, señaló.

En la misma línea, Kuvasz Solutions explicó que los fraudes actuales ya no se limitan a correos falsos, sino que incluyen suplantación de identidad y comportamientos anómalos durante el proceso de compra, difíciles de detectar a simple vista, sin herramientas especializadas.

Frente a este panorama, los especialistas entregan recomendaciones clave: verificar que los sitios tengan protocolo de seguridad, desconfiar de ofertas irreales, evitar transferencias directas, no abrir enlaces enviados por mensajes y nunca compartir claves ni datos bancarios.

Los expertos coinciden en que la prevención es fundamental en fechas de alto consumo. Comprar con calma, revisar cada paso y aplicar medidas básicas de seguridad puede marcar la diferencia entre una buena experiencia navideña y una estafa difícil de revertir.

