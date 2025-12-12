Suspenden a tenista por 20 años al participar en arreglo de partidos / SimonSkafar

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) dio a conocer uno de los castigos más importantes en la historia de la especialidad.

El sancionado es el francés Quentin Folliot, de 26 años, y que llegó a ocupar el puesto 488 del mundo en su mejor momento.

El galo compitió por última vez en marzo de 2024, momento a partir del cual comenzó a ser investigado por la orgánica, que finalmente determinó que cometió 27 infracciones al programa anticorrupción del tenis.

“Fue descubierto como una figura central en una red de jugadores que operaban en nombre de un sindicato de arreglo de partidos”, plantearon desde la ITIA, siendo el sexto tenista que está involucrado en esta investigación.

Quentin Folliot fue acusado, entre otros puntos, de manipular resultados, recibir dinero para no hacer su mejor esfuerzo, ofrecer dinero a otros jugadores para amañar resultados, proporcionar información privilegiada y destrucción de pruebas, lo que también agravó su situación por obstruir deliberadamente la investigación.

Producto de todo lo anterior, quedó suspendido de toda actividad relacionada con el tenis por los próximos 20 años, además de una multa de 70.000 dólares y el reembolso de 44.000 dólares por pagos corruptos.

Como Quentin Folliot se encontraba suspendido provisionalmente desde mayo de 2024, podrá recién volver a involucrarse con la actividad el 16 de mayo de 2044.