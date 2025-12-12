;

Suspenden a tenista por 20 años al participar en arreglo de partidos

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis sancionó duramente al francés Quentin Folliot.

Carlos Madariaga

Suspenden a tenista por 20 años al participar en arreglo de partidos

Suspenden a tenista por 20 años al participar en arreglo de partidos / SimonSkafar

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) dio a conocer uno de los castigos más importantes en la historia de la especialidad.

El sancionado es el francés Quentin Folliot, de 26 años, y que llegó a ocupar el puesto 488 del mundo en su mejor momento.

Revisa también:

ADN

El galo compitió por última vez en marzo de 2024, momento a partir del cual comenzó a ser investigado por la orgánica, que finalmente determinó que cometió 27 infracciones al programa anticorrupción del tenis.

“Fue descubierto como una figura central en una red de jugadores que operaban en nombre de un sindicato de arreglo de partidos”, plantearon desde la ITIA, siendo el sexto tenista que está involucrado en esta investigación.

Quentin Folliot fue acusado, entre otros puntos, de manipular resultados, recibir dinero para no hacer su mejor esfuerzo, ofrecer dinero a otros jugadores para amañar resultados, proporcionar información privilegiada y destrucción de pruebas, lo que también agravó su situación por obstruir deliberadamente la investigación.

Producto de todo lo anterior, quedó suspendido de toda actividad relacionada con el tenis por los próximos 20 años, además de una multa de 70.000 dólares y el reembolso de 44.000 dólares por pagos corruptos.

Como Quentin Folliot se encontraba suspendido provisionalmente desde mayo de 2024, podrá recién volver a involucrarse con la actividad el 16 de mayo de 2044.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad