Tenis: esta jugada fue la escogida como el punto del año en el circuito ATP / Jean Catuffe

Este lunes, la ATP dio a conocer al ganador de uno de los premios que resumen lo más destacado de cada temporada.

En este caso, se trata de la condecoración al punto más espectacular del año.

Los votantes y fanáticos del tenis se quedaron con el espectacular despliegue de Carlos Alcaraz en la arcilla de Montecarlo.

El español, que se quedó con la corona, tuvo un momento de brillantez en octavos de final ante el alemán Daniel Altmaier.

En el que fue escogido como el punto del año, el número 1 del mundo no solo hizo un gran toque en la red, sino que, ante la reacción del germano, respondió con un globito entre sus piernas para, posteriormente, atacar con un derecho invertido tras el cual su rival no pudo mantener la bola en juego. Espectacular.