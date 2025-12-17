El cine chileno hace historia: lidera el ranking de las mejores películas en español de 2025

El cine en español cerró 2025 con un balance especialmente sólido y diverso, según el ranking anual elaborado por The Hollywood Reporter en Español, que reunió las mejores películas del año producidas en países de habla hispana.

En ese listado, que destaca riesgos creativos y una expansión temática sin precedentes, el cine chileno logró posicionarse entre lo más destacado del panorama audiovisual del año, confirmando su buen momento a nivel internacional.

El ranking, que incluye producciones de España, Argentina, México, Colombia, Perú, Uruguay y Panamá, da cuenta de un año marcado por relatos que cruzan lo íntimo con lo político, explorando desde dramas familiares y documentales hasta propuestas de terror, animación, distopías y comedias con fuerte contenido social.

En ese contexto, las producciones chilenas fueron reconocidas por su capacidad de dialogar con temas universales desde miradas locales, sin perder identidad ni ambición estética.

De acuerdo con la publicación especializada, 2025 evidenció una clara consolidación del cine en español en circuitos de festivales internacionales, plataformas de streaming y salas comerciales.

Chile en alto

Poco antes del podio, en el puesto 10, aparece el nombre de Chile, con una primera producción nacional reconocida por su capacidad de conectar sátira, humor y reflexión contemporánea desde un universo ampliamente popular.

Hablamos de 31 minutos: Calurosa Navidad, de Prime Video, la cual fue definida como “una película que traslada el universo del noticiero más absurdo de Chile a una Navidad sin nieve y con temperaturas fuera de control”.

Sin embargo, una cinta chilena logró un mejor puesto, es más, se ubicó liderando el listado: La misteriosa mirada del flamenco. “La ópera prima de Céspedes constituye una fábula queer desarmante (...) El director filma a esta peculiar familia como refugio y trinchera, mezclando melodrama, coming-of-age, realismo mágico y western crepuscular con una libertad y sensibilidad muy poco común para un debutante", destacaron desde la publicación.