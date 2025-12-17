;

Contraloría alerta débil control en la “Tía Rica”: 1.681 personas con antecedentes penales empeñaron millones

Una auditoría del organismo evidenció la falta de procedimientos básicos para validar la identidad de los usuarios y la procedencia de los bienes.

Ruth Cárcamo

Fotos: Agencia UNO

Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) detectó serias deficiencias en la gestión de la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP), más conocida como “Tía Rica”, durante los años 2023 y 2024.

En detalle, el informe N°400 de 2025 reveló que 1.681 personas con antecedentes penales realizaron empeños por más de $1.500 millones y no recuperaron las especies empeñadas.

“Pese a ello, el servicio no presentó denuncias ni entregó antecedentes a las autoridades competentes”, aseguró la CGR.

“Falta de procedimientos básicos”

Además, se constató que algunos usuarios utilizaron el servicio de manera reiterada. Según el documento, en 2023 hubo 4.769 usuarios con entre 10 y 229 transacciones cada uno, por un total de $7.139 millones.

En 2024, la cifra aumentó a 4.895 usuarios, con operaciones que alcanzaron los $7.290 millones. También se evidenció la falta de procedimientos básicos para validar la identidad de los usuarios, sus datos personales y la procedencia de los bienes.

Ante esto, la Contraloría instruyó un procedimiento disciplinario para establecer responsabilidades administrativas, remitió los antecedentes al Ministerio Público y ordenó a la DICREP reforzar sus controles.

