Más problemas para Gendarmería: Contraloría publica lapidario informe con graves falencias en la institución

El informe se suma a la denominada “Operación Apocalipsis” que dejó 44 funcionarios de Gendarmería detenidos.

Mario Vergara

Gendarmería de Chile

Gendarmería de Chile / Agencia Uno

El mismo día que un amplio e histórico operativo policial permitió desarticular una red de corrupción que operaba al interior de nueve cárceles del país,moviendo más de $6 mil millones en los últimos años, Contraloría General de la República publicó una radiografía crítica al funcionamiento de Gendarmería.

A través de su primer Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) N° 1 de 2025, el ente fiscalizador expuso una serie de vulnerabilidades graves detectadas entre enero de 2023 y julio de 2025, abarcando desde el sistema carcelario hasta el control de fronteras y el manejo de evidencias.

El documento, que reúne 62 auditorías (22 de ellas reservadas por sensibilidad), concluyó con la instrucción de 35 sumarios administrativos y el envío de 9 informes al Ministerio Público por hechos que podrían revestir carácter de delito.

Cárceles: Tecnología obsoleta y descontrol

Uno de los puntos más alarmantes del informe recae sobre Gendarmería. La auditoría reveló que solo el 12,7% de las cárceles cuenta con sistemas de inhibición de señal. Sin embargo, la gravedad radica en su obsolescencia tecnológica: la mayoría de estos equipos solo bloquea señales 2G, resultando inútiles frente a celulares modernos con 4G o 5G. Además, se constató que se permite la comunicación vía Wifi, volviendo al sistema “obsoleto e ineficiente”.

El descontrol en los accesos también quedó en evidencia:

  • 1.279 internos recibieron visitas pese a tener prohibición expresa.
  • 1.539 ciudadanos con restricción de acceso lograron ingresar a los penales.
  • 479 personas se identificaron como abogados privados pero no pudieron acreditar su profesión.
  • 70 de 79 recintos cerrados no planificaron allanamientos ordinarios durante 2024.

Seguridad en las calles: Oportunidades perdidas

En materia de orden público, la Contraloría detectó ineficiencias operativas que facilitaron la impunidad. Durante controles vehiculares y de identidad, 144 personas con órdenes de detención vigentes no fueron arrestadas y 626 vehículos con encargo por robo no fueron recuperados.

ADN

Esto se explica, en parte, porque en 145.715 procedimientos de tránsito no se verificaron las placas patentes en el sistema unificado. Asimismo, se hallaron funcionarios policiales sin examen psicológico al día o sin certificación para usar armamento menos letal, además de 25 vehículos policiales patrullando con cámaras inoperativas.

Armas y Drogas: Falta de trazabilidad

El control de armamento presentó brechas insólitas. La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) mantiene registros de personas fallecidas como dueños de armas sin evidencia de transferencia, así como individuos con condenas vigentes que aún figuran con armamento inscrito. En la Armada, se observó la inexistencia de un sistema informático para registrar la asignación y devolución de armas.

Respecto al narcotráfico, la cadena de custodia mostró serias falencias. Las policías incumplieron el plazo legal de 24 horas para enviar actas, con retrasos de hasta 288 días. Más grave aún, se detectaron diferencias de peso de hasta 32 kilos entre la droga informada y la registrada en bodegas, las cuales muchas veces carecen de protocolos básicos de seguridad.

La destrucción de estas sustancias también falló: hubo demoras de hasta 189 días para eliminar la droga, excediendo largamente el plazo legal de 15 días.

