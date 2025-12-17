;

Acribillado con más de 10 disparos: hombre muere tras ataque armado en sector vinculado a venta de drogas en La Pintana

La víctima fue trasladada al Hospital Padre Hurtado, donde permaneció en riesgo vital y finalmente falleció a causa de la gravedad de sus heridas.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Acribillado con más de 10 disparos: hombre muere tras ataque armado en sector vinculado a venta de drogas en La Pintana

Acribillado con más de 10 disparos: hombre muere tras ataque armado en sector vinculado a venta de drogas en La Pintana

00:33

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la madrugada de este miércoles, un hombre murió tras ser acribillado en plena vía pública en la comuna de La Pintana, región Metropolitana.

Según información preliminar, la víctima transitaba por el pasaje Nerón cuando, al llegar a la intersección con calle La Orquesta, fue atacada por sujetos que se encontraban en el sector, quienes efectuaron una ráfaga de disparos en su contra.

“Un grupo de personas, cuyo número todavía no ha sido determinado, se encuentra con esta persona en la intersección y efectúa alrededor de catorce disparos en su contra, impactándole diez de ellos”, dijo el fiscal Omar Mérida.

Revisa también

ADN

Lugar “conocido como punto de venta de drogas”

El hombre fue trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, donde permaneció en riesgo vital durante algunas horas, pero terminó falleciendo producto de sus heridas.

De acuerdo al fiscal, el lugar donde ocurrió el ataque es “conocido como punto de venta de drogas”, añadiendo que “se han registrado intercambios de disparos, denuncias de disparos injustificado y, en relación con delitos de homicidio, los últimos datan de julio del presente año”.

El Equipo ECOH de la Fiscalía se trasladó al sector, en conjunto de la Brigada Homicidio de la PDI, para realizar las pericias respectivas.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad