Acribillado con más de 10 disparos: hombre muere tras ataque armado en sector vinculado a venta de drogas en La Pintana

Durante la madrugada de este miércoles, un hombre murió tras ser acribillado en plena vía pública en la comuna de La Pintana, región Metropolitana.

Según información preliminar, la víctima transitaba por el pasaje Nerón cuando, al llegar a la intersección con calle La Orquesta, fue atacada por sujetos que se encontraban en el sector, quienes efectuaron una ráfaga de disparos en su contra .

“Un grupo de personas, cuyo número todavía no ha sido determinado, se encuentra con esta persona en la intersección y efectúa alrededor de catorce disparos en su contra, impactándole diez de ellos”, dijo el fiscal Omar Mérida.

Lugar “conocido como punto de venta de drogas”

El hombre fue trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, donde permaneció en riesgo vital durante algunas horas, pero terminó falleciendo producto de sus heridas.

De acuerdo al fiscal, el lugar donde ocurrió el ataque es “conocido como punto de venta de drogas”, añadiendo que “se han registrado intercambios de disparos, denuncias de disparos injustificado y, en relación con delitos de homicidio, los últimos datan de julio del presente año”.

El Equipo ECOH de la Fiscalía se trasladó al sector, en conjunto de la Brigada Homicidio de la PDI, para realizar las pericias respectivas .