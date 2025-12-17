Banco Central estima cuánto crecerá Chile en 2026 y cuándo la inflación llegará a la meta del 3%

El Banco Central de Chile publicó este miércoles el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre de 2025, en el que se destaca que la inflación ha disminuido más rápido de lo que se preveía en septiembre y, en el escenario central de proyección, llegaría a la meta de 3% en el primer trimestre de 2026.

El IPoM da cuenta de un comportamiento más favorable de algunos factores de costos, en un contexto en que los riesgos para la convergencia inflacionaria se han reducido.

Para el Instituto Emisor, la actividad económica se ha comportado en línea con lo esperado con una inversión más dinámica de lo previsto, en particular la que corresponde a maquinaria y equipos.

En el plano externo, el IPoM da cuenta de que el impulso es algo mayor para Chile, considerando que la actividad mundial ha sido resiliente a los shocks de incertidumbre de inicios de año y las condiciones financieras han mejorado. El alza del precio del cobre ha impactado positivamente los términos de intercambio.

De esta forma, el escenario central del IPoM de diciembre es algo más favorable respecto del informe anterior. Para la actividad, se estima que el PIB crecería 2,4% en 2025, en la parte media del rango de septiembre (2,25-2,75%), mientras que, para el próximo año, el rango se revisa a 2,0-3,0% (1,75-2,75% en septiembre).

Para 2027, el rango se mantiene entre 1,5 y 2,5%, en línea con el crecimiento de tendencia de la economía.

En tanto, para la inflación se prevé que se ubique en la meta de 3% en el primer trimestre del próximo año, manteniéndose en torno a ese valor durante el resto del horizonte de política monetaria.

Inversión más dinámica: 7%

El último Informe del año señala que, en general, la actividad económica nacional se ha comportado según lo previsto, particularmente el PIB no minero. Sin embargo, por el lado de la demanda se observó más dinamismo.

Resalta el desempeño de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), que mide el total de la inversión, creció por encima de lo proyectado especialmente en maquinaria y equipos, siendo los grandes proyectos mineros y energéticos los que continúan como el principal impulsor en la expansión de este componente. En el escenario central, se prevé que la inversión crecería 7% en 2025 y 4,9% en 2026. Para 2027, se sigue estimando un crecimiento de 3,1%.

Por último, de acuerdo al Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre de 2025 el mercado laboral muestra mejoras, aunque persisten desafíos relevantes. La tasa de desocupación bajó desde el IPoM de septiembre, pero permanece por sobre promedios históricos. Así, se proyecta que el consumo privado registre un crecimiento anual de 2,5% en 2025 y 2026, y 2% en 2027.