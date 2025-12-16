Meta del 3% se adelanta: Banco Central confirma que “la inflación se ha reducido más rápido que lo proyectado” / Andrzej Rostek

Un respiro para la economía chilena. Ese es el balance que deja el análisis del escenario macroeconómico de cierre de año, marcado por un impulso externo mayor al previsto y una convergencia inflacionaria que avanza más rápido de lo calculado en septiembre. Según el último reporte del Banco Central, la inflación total y subyacente cayeron al 3,4% anual en noviembre, pavimentando el camino para alcanzar la meta del 3% durante el primer trimestre de 2026.

Este panorama más benigno se sustenta en condiciones globales que han mejorado significativamente. La Reserva Federal (Fed) concretó el esperado recorte de tasas en diciembre, lo que, sumado al gasto fiscal en economías desarrolladas y la inversión en nuevas tecnologías, ha dinamizado a los socios comerciales de Chile.

El factor Cobre y Mercados

La noticia más potente para las arcas nacionales proviene de los commodities: el precio del cobre ha aumentado significativamente, superando la barrera de los US$5 la libra. Este auge ha tenido un correlato inmediato en el mercado financiero local: el peso chileno se ha apreciado, las tasas de largo plazo han descendido y la bolsa (IPSA) acumula ganancias.

Sin embargo, el Consejo del Banco Central mantiene la cautela. Advierten que “los riesgos globales siguen siendo elevados y no puede descartarse un deterioro abrupto de las condiciones financieras”, por lo que la conducción de la política monetaria mantendrá su flexibilidad.

Luces y sombras en la actividad local

En el plano interno, la actividad económica muestra un desempeño mixto pero alineado con las proyecciones.

Lo positivo: La inversión en maquinaria y equipos volvió a expandirse por sobre lo previsto , una señal clave de confianza empresarial a mediano plazo. Además, el PIB no minero y el consumo privado se comportaron acorde a lo esperado, destacando el empuje de los servicios.

La , una señal clave de confianza empresarial a mediano plazo. Además, el PIB no minero y el consumo privado se comportaron acorde a lo esperado, destacando el empuje de los servicios. Lo negativo: El crecimiento del PIB total se vio lastrado por un débil desempeño del sector minero, que no logró capitalizar en producción el buen momento de precios.

En cuanto al empleo, si bien la tasa de desocupación ha bajado, el ente emisor advierte que “la creación de empleo todavía es acotada”, lo que mantiene desafíos relevantes para el mercado laboral.

Con este escenario, el mercado queda atento a la próxima Reunión de Política Monetaria, agendada para el 26 y 27 de enero de 2026, donde se definirán los nuevos movimientos de la Tasa de Política Monetaria (TPM).