;

De calor extremo a intensas lluvias: expertos anuncian precipitaciones en 11 regiones de Chile

El clima se prepara para dar un giro que se hará sentir en varios sectores del país.

Javiera Rivera

De calor extremo a intensas lluvias: expertos anuncian precipitaciones en 11 regiones de Chile

De calor extremo a intensas lluvias: expertos anuncian precipitaciones en 11 regiones de Chile / Tetra Images

Las lluvias volverán a hacerse presentes en gran parte del país durante los próximos días. Según el pronóstico meteorológico, un sistema frontal dejará precipitaciones en 11 regiones de Chile.

De acuerdo a Meteored, las primeras precipitaciones se esperan a contar de la noche del jueves 18 de diciembre, cuando el debilitamiento del anticiclón permitirá el avance del frente desde el sur.

Regiones donde se esperan precipitaciones esta semana:

Según la proyección, las lluvias afectarán a las siguientes regiones:

  • Valparaíso (sectores cordilleranos)
  • O’Higgins (cordillera)
  • Biobío
  • La Araucanía
  • Los Ríos
  • Los Lagos
  • Aysén
  • Magallanes y la Antártica Chilena

Revisa también

ADN

Entre el viernes 19 y sábado 20 de diciembre, la nubosidad en la zona central podría dejar chubascos y la probabilidad de tormentas eléctricas entre Valparaíso y O’Higgins.

En tanto, en el sur del país se prevén fuertes lluvias, mientras que una baja presión aportará mayor inestabilidad en Aysén y Magallanes.

El sábado 20, el aire frío permitirá que las precipitaciones avancen hacia el norte, alcanzando la Región del Biobío. Para el domingo 21, el frente se desplazará en altura sobre la zona central, dejando una jornada con temperaturas más frescas.

En el norte de Chile, el panorama será mayormente seco, aunque no se descartan tormentas aisladas en sectores cordilleranos, especialmente en la Región de Arica y Parinacota hacia el final de la semana.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad