De calor extremo a intensas lluvias: expertos anuncian precipitaciones en 11 regiones de Chile / Tetra Images

Las lluvias volverán a hacerse presentes en gran parte del país durante los próximos días. Según el pronóstico meteorológico, un sistema frontal dejará precipitaciones en 11 regiones de Chile.

De acuerdo a Meteored, las primeras precipitaciones se esperan a contar de la noche del jueves 18 de diciembre, cuando el debilitamiento del anticiclón permitirá el avance del frente desde el sur.

Regiones donde se esperan precipitaciones esta semana:

Según la proyección, las lluvias afectarán a las siguientes regiones:

Valparaíso (sectores cordilleranos)

O’Higgins (cordillera)

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes y la Antártica Chilena

Entre el viernes 19 y sábado 20 de diciembre, la nubosidad en la zona central podría dejar chubascos y la probabilidad de tormentas eléctricas entre Valparaíso y O’Higgins.

En tanto, en el sur del país se prevén fuertes lluvias, mientras que una baja presión aportará mayor inestabilidad en Aysén y Magallanes.

El sábado 20, el aire frío permitirá que las precipitaciones avancen hacia el norte, alcanzando la Región del Biobío. Para el domingo 21, el frente se desplazará en altura sobre la zona central, dejando una jornada con temperaturas más frescas.

En el norte de Chile, el panorama será mayormente seco, aunque no se descartan tormentas aisladas en sectores cordilleranos, especialmente en la Región de Arica y Parinacota hacia el final de la semana.