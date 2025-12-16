Marcelo Morales analiza su presente en la MLS y destaca la temporada de la U de Chile: “Fue un año bastante bueno”

Una de las figuras invitadas a la despedida de Walter Montillo en el Estadio Nacional fue Marcelo Morales, lateral izquierdo formado en Universidad de Chile, quien desde inicios de 2025 milita en el New York Red Bulls.

En conversación con ADN Deportes, el exseleccionado nacional de 22 años comentó su presente en la MLS y también realizó un análisis de la temporada de los azules.

“La verdad es que me costó un poco al principio. Llegué operado y me perdí la pretemporada, así que fue difícil. Luego fui agarrando confianza, sumando minutos y, gracias a Dios, terminé jugando como titular. Esperemos que el próximo año tenga más apariciones en el equipo”, comenzó señalando.

Sobre la temporada de sus excompañeros, respondió: “Encuentro que fue un año bastante bueno en torneos internacionales. Les fue bien en la Copa Libertadores, que es súper raro que con 10 puntos no hayan podido avanzar a la siguiente fase, pero en la Sudamericana se hizo un buen papel y estuvimos a punto. Ojalá el próximo año se pueda conseguir el título nacional e internacional”.

Al ser consultado por cómo ha visto a sus reemplazantes en la banda izquierda, afirmó: “Con el ‘Tucu’ tengo una muy buena relación y me alegro mucho por él. Que haya estado jugando en la selección, que sea titular indiscutido en el equipo… Estoy súper feliz por él, porque es un amigo y se le vienen cosas muy importantes para su carrera”.

Además, también se refirió a la situación que vive el club con Gustavo Álvarez: “No he sabido mucho de eso. Soy muy agradecido con el profe Gustavo, fue una persona muy cercana a mí y me ayudó mucho en momentos en los que no lo creía. Que sea lo mejor para él y para el club; son los de arriba los que tienen que tomar las decisiones”, sentenció Morales.