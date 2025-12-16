;

Tras casos de corrupción: Presidente Boric anuncia reforma constitucional en Gendarmería

La “Operación Apocalipsis”, realizada en 9 cárceles de Chile, terminó con la detención de más de 40 gendarmes.

Juan Castillo

Paulina García

Agencia Uno

Agencia Uno

Tras la detención de más de 40 gendarmes por casos de corrupción en las cárceles de Chile, el Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció una reforma constitucional en Gendarmería.

Según indicó el Mandatario desde el Palacio de La Moneda, espera contar con un apoyo transversal para esta iniciativa, la cual busca separar en 2 las funciones de la institución: resguardo y custodia, que estará a cargo del Ministerio de Justicia; y de reinserción, que será dependiente de la cartera de Justicia.

“He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social”, señaló.

Revisa también:

ADN

“Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública, dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública. Las competencias de reinserción quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia en una nueva institución a cargo de esta materia”, agregó el Mandatario.

Según detalló Boric, “algo de esto adelantamos con el presidente electo ayer, y vamos a conversar más en detalle, porque espero que esta reforma cuente con apoyo transversal de todo el espectro político, porque el combate al crimen organizado, al cual no le vamos a dar tregua, es un deber de Chile y en esto no tiene que haber diferencias políticas".

Ocuparse tanto de las cárceles como de la reinserción es clave para la agenda de seguridad pública. Nosotros vamos a avanzar en esta reforma que se ha querido hacer hace mucho tiempo, durante muchos periodos anteriores, y no se ha podido", reiteró.

Respecto a la “Operación Apocalipsis”, el Mandatario sostuvo que “estas operaciones muestran el compromiso inclaudicable del Gobierno y del conjunto del Estado, y muestran cómo un trabajo serio y en profundidad tiene resultados“.

Finalmente, el Presidente aseveró que “la participación de funcionarios del Estado en este tipo de manejos es inaceptable y repulsiva, y no la vamos a permitir”.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad