Tras casos de corrupción: Presidente Boric anuncia reforma constitucional en Gendarmería

Tras la detención de más de 40 gendarmes por casos de corrupción en las cárceles de Chile, el Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció una reforma constitucional en Gendarmería.

Según indicó el Mandatario desde el Palacio de La Moneda, espera contar con un apoyo transversal para esta iniciativa, la cual busca separar en 2 las funciones de la institución: resguardo y custodia, que estará a cargo del Ministerio de Justicia; y de reinserción, que será dependiente de la cartera de Justicia.

“He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social”, señaló.

“Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública, dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública. Las competencias de reinserción quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia en una nueva institución a cargo de esta materia”, agregó el Mandatario.

Según detalló Boric, “algo de esto adelantamos con el presidente electo ayer, y vamos a conversar más en detalle, porque espero que esta reforma cuente con apoyo transversal de todo el espectro político, porque el combate al crimen organizado, al cual no le vamos a dar tregua, es un deber de Chile y en esto no tiene que haber diferencias políticas".

“Ocuparse tanto de las cárceles como de la reinserción es clave para la agenda de seguridad pública. Nosotros vamos a avanzar en esta reforma que se ha querido hacer hace mucho tiempo, durante muchos periodos anteriores, y no se ha podido", reiteró.

Respecto a la “Operación Apocalipsis”, el Mandatario sostuvo que “estas operaciones muestran el compromiso inclaudicable del Gobierno y del conjunto del Estado, y muestran cómo un trabajo serio y en profundidad tiene resultados“.

Finalmente, el Presidente aseveró que “la participación de funcionarios del Estado en este tipo de manejos es inaceptable y repulsiva, y no la vamos a permitir”.