;

Qué es el “Manillero”: la “figura” que quedó al descubierto tras operativo que dejó más de 40 gendarmes detenidos

Los funcionarios serán formalizados este viernes.

Juan Castillo

Tamara Aranda

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante esta jornada se realizó la “Operación Apocalipsis”, en la cual se allanaron 9 cárceles de 7 regiones de Chile, además de varios domicilios particulares, para desbaratar una red de corrupción que funcionaba al interior de los penales.

Desde el Ministerio Público se emitieron 77 órdenes de detención, de las cuales 42 corresponden a gendarmes.

Además, otros 4 funcionarios de la institución fueron capturados tras ser sorprendidos en delito flagrante, en detalle, se les encontró droga en sus pertenencias.

Revisa también:

ADN

Figura de “El Manillero”

Durante esta investigación, que se remonta a más de 9 meses atrás, apareció la figura de “El Manillero”, que son aquellas personas civiles que, como “visitas” de los reos y coludidos con los gendarmes, se enrolaban para circular de manera irregular y totalmente ilegal con encomiendas totalmente indebidas para el traspaso y comercialización de droga y teléfonos celulares.

Uno de estos “manilleros” se habría enrolado para visitar a al menos 200 reos del penal Santiago 1.

En montos de dinero, se le pagaban $80 mil pesos por hacer ingreso de un combo de comida rápida; $200 mil pesos por el ingreso de un teléfono celular; y $100 mil pesos por un hervidor.

En total, el operativo dejó 66 detenidos, quienes serán formalizados este viernes en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago por cohecho, soborno, infracción patrimonial, y asociación criminal.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad