Qué es el “Manillero”: la “figura” que quedó al descubierto tras operativo que dejó más de 40 gendarmes detenidos

Durante esta jornada se realizó la “Operación Apocalipsis”, en la cual se allanaron 9 cárceles de 7 regiones de Chile, además de varios domicilios particulares, para desbaratar una red de corrupción que funcionaba al interior de los penales.

Desde el Ministerio Público se emitieron 77 órdenes de detención, de las cuales 42 corresponden a gendarmes.

Además, otros 4 funcionarios de la institución fueron capturados tras ser sorprendidos en delito flagrante, en detalle, se les encontró droga en sus pertenencias.

Figura de “El Manillero”

Durante esta investigación, que se remonta a más de 9 meses atrás, apareció la figura de “El Manillero”, que son aquellas personas civiles que, como “visitas” de los reos y coludidos con los gendarmes, se enrolaban para circular de manera irregular y totalmente ilegal con encomiendas totalmente indebidas para el traspaso y comercialización de droga y teléfonos celulares.

Uno de estos “manilleros” se habría enrolado para visitar a al menos 200 reos del penal Santiago 1.

En montos de dinero, se le pagaban $80 mil pesos por hacer ingreso de un combo de comida rápida; $200 mil pesos por el ingreso de un teléfono celular; y $100 mil pesos por un hervidor.

En total, el operativo dejó 66 detenidos, quienes serán formalizados este viernes en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago por cohecho, soborno, infracción patrimonial, y asociación criminal.