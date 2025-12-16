;

“Me preocupan más mis compañeros gendarmes que los delincuentes (...) esto es la punta de iceberg a nivel nacional”

El testimonio de un gendarme activo reveló amenazas, falta de respaldo institucional y un sistema aceitado que coincide con los hallazgos de la “Operación Apocalipsis”, que dejó más de 40 funcionarios detenidos

Nelson Quiroz

16 de Diciembre del 2025 SANTIAGO GRAFICA sobre Operación Apocalipsis golpe anticorrupción carcelaria red de corrupción al interior de gendarmería de Chile GRAFICA: CONSTANZA OVALEL / UNO NOTICIAS

16 de Diciembre del 2025 SANTIAGO GRAFICA sobre Operación Apocalipsis golpe anticorrupción carcelaria red de corrupción al interior de gendarmería de Chile GRAFICA: CONSTANZA OVALEL / UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi

El testimonio de un gendarme activo expuso con crudeza el funcionamiento interno de una red de corrupción al interior de la cárcel Santiago 1, con un detallado modus operandi que incluye venta de alimentos, ingreso de drogas, celulares, comercio sexual y cobros coordinados entre funcionarios y civiles.

Sus declaraciones se conocen en paralelo al megaoperativo “Operación Apocalipsis”, que dejó más de 40 gendarmes detenidos en nueve recintos del país.

ADN

16 de Diciembre del 2025 SANTIAGO GRAFICA sobre Operación Apocalipsis golpe anticorrupción carcelaria red de corrupción al interior de gendarmería de Chile GRAFICA: CONSTANZA OVALEL / UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi

“Trabajar limpiamente en esa unidad es de verdad imposible. La gran mayoría de los funcionarios son corruptos”, afirmó el gendarme, cuya identidad fue protegida, en Contigo en la Mañana de CHV.

Según relató, quienes intentan denunciar quedan expuestos. “Hay un funcionario que lo amenazaron que iban a matar a su familia (...) otro que tuvo que arrancar, que le dejaron amenazas de muerte en su casillero (...) no nos brindan el apoyo, cada vez que uno hace un procedimiento, se ofrecen amenazas de muerte por parte de funcionarios”.

Revisa también

ADN

Una palta = 10 mil

El funcionario describió un mercado interno donde incluso productos básicos se transforman en lujo. Es más, se indicó en el espacio televisivo, que una palta puede costar $10 mil. por eso se vendía de a una, porque el kilo se echaba a perder, Además, se detalló que los alimentos ingresan mediante “pelotazos” o directamente por gendarmes que simulan llevar desayuno. Esos productos se agrupan en bolsas que se venden hasta en $50 mil.

El esquema incluye a los llamados “manilleros”, civiles enrolados como visitas para múltiples internos. Incluso, había una persona acreditada para 200 reos.

“Tengo que preocuparme más de mis colegas que de lo externo, porque hay una presión. Ellos se mueven igual que el delincuente. Toman las mismas represalias que los delincuentes. Esta es una punta del iceberg de lo que está pasando a nivel nacional", manifestó el gendarme para cerrar.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad