“Me preocupan más mis compañeros gendarmes que los delincuentes (...) esto es la punta de iceberg a nivel nacional”

16 de Diciembre del 2025 SANTIAGO GRAFICA sobre Operación Apocalipsis golpe anticorrupción carcelaria red de corrupción al interior de gendarmería de Chile GRAFICA: CONSTANZA OVALEL / UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi

El testimonio de un gendarme activo expuso con crudeza el funcionamiento interno de una red de corrupción al interior de la cárcel Santiago 1, con un detallado modus operandi que incluye venta de alimentos, ingreso de drogas, celulares, comercio sexual y cobros coordinados entre funcionarios y civiles.

Sus declaraciones se conocen en paralelo al megaoperativo “Operación Apocalipsis”, que dejó más de 40 gendarmes detenidos en nueve recintos del país.

“Trabajar limpiamente en esa unidad es de verdad imposible. La gran mayoría de los funcionarios son corruptos”, afirmó el gendarme, cuya identidad fue protegida, en Contigo en la Mañana de CHV.

Según relató, quienes intentan denunciar quedan expuestos. “Hay un funcionario que lo amenazaron que iban a matar a su familia (...) otro que tuvo que arrancar, que le dejaron amenazas de muerte en su casillero (...) no nos brindan el apoyo, cada vez que uno hace un procedimiento, se ofrecen amenazas de muerte por parte de funcionarios”.

Una palta = 10 mil

El funcionario describió un mercado interno donde incluso productos básicos se transforman en lujo. Es más, se indicó en el espacio televisivo, que una palta puede costar $10 mil. por eso se vendía de a una, porque el kilo se echaba a perder, Además, se detalló que los alimentos ingresan mediante “pelotazos” o directamente por gendarmes que simulan llevar desayuno. Esos productos se agrupan en bolsas que se venden hasta en $50 mil.

El esquema incluye a los llamados “manilleros”, civiles enrolados como visitas para múltiples internos. Incluso, había una persona acreditada para 200 reos.

“Tengo que preocuparme más de mis colegas que de lo externo, porque hay una presión. Ellos se mueven igual que el delincuente. Toman las mismas represalias que los delincuentes. Esta es una punta del iceberg de lo que está pasando a nivel nacional", manifestó el gendarme para cerrar.