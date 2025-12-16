Cantante chileno denuncia violenta agresión en pleno Santiago: “Me acaban de escupir en la calle, en la cara”

El cantante chileno Dani Ride denunció este martes haber sido víctima de una agresión mientras caminaba por Santiago Centro, luego de que un desconocido lo escupiera en el rostro sin provocación previa.

El artista relató el hecho a través de sus redes sociales, donde publicó un video visiblemente afectado y apuntó a un clima de odio e intolerancia.

Fotografía: Agencia Uno Ampliar

“Me acaban de escupir en la calle, en la cara, literal. ¿Por qué? De la nada. Porque me veo como me veo”, señaló el músico en el registro difundido en Instagram, donde explicó que el agresor gritaba consignas de carácter religioso antes del ataque.

En esa línea, en su publicación en Instagram, Dani Ride calificó el episodio como un acto de violencia motivado por homofobia.

En un mensaje escrito que acompañó el video, el cantante fue aún más duro y advirtió sobre las consecuencias del discurso de odio en la convivencia social.

“Si matan a algún gay, a una persona trans o a un indígena será por culpa de quienes votaron por el odio”, expresó, vinculando el hecho con el ambiente político y social actual.

La denuncia generó una amplia ola de apoyo en redes sociales. Diversas figuras del mundo artístico, seguidores y usuarios anónimos solidarizaron con el cantante, condenando la agresión y llamando a no normalizar este tipo de ataques.

“Esto es muy injusto y muy cruel”, “la calle es de todos” y “un escupo no te quita la dignidad” fueron algunos de los mensajes que se repitieron en los comentarios.

Algunos usuarios también hicieron un llamado a denunciar formalmente el hecho y a intervenir cuando se presencian agresiones en el espacio público. Hasta ahora, Dani Ride no ha informado si presentó una denuncia ante Carabineros o el Ministerio Público.