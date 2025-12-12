Ministerio de Transportes anuncia refuerzo en servicios RED para las Elecciones: el foco está puesto en la mañana por pronóstico de lluvia

Estamos ad portas de que se celebre la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile, por lo que es fundamental estar informados de cada detalle incluso más allá de temas políticos.

Hay que recordar que, una vez más, el voto será obligatorio, por lo resulta fundamental tener en cuenta las claves para acudir sin problemas a los locales de votación.

Bajo este escenairo, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, anunció un operativo de refuerzo para el servicio RED en la Región Metropolitana, priorizando la movilidad durante las horas de la mañana del próximo domingo 14 de diciembre.

“Las personas van a poder observar un aumento de oferta que esperamos que sea del orden de un 80% entre las 09:00 de la mañana y el mediodía”, comentó con optimismo.

Esta cifra responde a un análisis predictivo en base a los patrones de movilidad electoral. Se espera que durante el bloque matutino se desplace la mayoría de los votantes en la RM, repitiendo comportamientos similares a los registrados en la primera vuelta.​

Además, hay otro factor que determinó este refuerzo en dicho horario: “Hay pronóstico de clima de lluvia a partir de las 04:00 de la tarde, así que esperamos que la mañana sea un momento en que la gente especialmente acuda a votar”.​

Esta previsión meteorológica genera una dinámica operacional específica: mientras las lluvias propicien una mayor concentración de votantes en horarios tempranos, el Ministerio ajusta su disponibilidad de flota para capitalizar esa demanda predecible, evitando congestionamientos y facilitando traslados sin demoras innecesarias.​

El resto de la jornada

Para el resto de la jornada electoral, Muñoz asegura que “el servicio también estará reforzado respecto a un domingo normal” y que se dispondrá “cerca de un 60% más de oferta”.

Esta planificación responde a una metodología que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) ha perfeccionado en procesos electorales anteriores, asignando recursos de forma proporcional a la demanda esperada en cada franja horaria.​

El ministro hizo énfasis en que los ajustes operacionales no son especulativos, sino fundamentados en datos concretos: “Hemos hecho el esfuerzo, como Ministerio, de ajustar la oferta de buses en función de lo que observamos en la primera vuelta".​

¿Y el metro?

Complementariamente, Metro de Santiago también reforzará sus servicios, abriendo sus puertas a las 07:00 de la mañana e incrementando su frecuencia de trenes en un 30% respecto a lo habitual.​

Juan Carlos Muñoz anunció además que “habrá un despliegue de guardias que va a permitir que la red de Metro se pueda ofrecer de forma oportuna, conveniente a todas las personas que acudan”.

Este componente busca ofrecer mayor seguridad y garantizar operaciones fluidas y confiables en un contexto de mayor demanda.