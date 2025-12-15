¿Piensas estudiar Pedagogía? Los cambios respaldados por el Senado en puntajes PAES y requisitos de admisión

Si estás pensando en estudiar Pedagogía en los próximos años, las reglas del juego están por cambiar. La Comisión de Educación del Senado dio luz verde este lunes a un proyecto crucial que modifica las exigencias de ingreso a las carreras docentes, estableciendo una implementación progresiva de los puntajes PAES para evitar una caída crítica en las matrículas.

Esta medida busca frenar el impacto de la Ley 20.903, que originalmente imponía un alza brusca en los requisitos, adaptando la normativa a la realidad actual del sistema educativo chileno.

¿Cuáles son los nuevos requisitos para estudiar Pedagogía?

El corazón del proyecto aprobado es la gradualidad. En lugar de exigir de inmediato que los postulantes se ubiquen en el percentil 60 (aprox. 528 puntos) de las pruebas obligatorias, se aplicará una escala que subirá año a año.

Según la indicación visada por el Senado y el Ejecutivo, estos son los nuevos percentiles mínimos en la PAES (promedio de Competencia Lectora y Matemática 1) para los próximos procesos de admisión:

Admisión 2026: Se exigirá estar en el percentil 33 o superior.

Se exigirá estar en el o superior. Admisión 2027: Subirá al percentil 37 o superior.

Subirá al o superior. Admisión 2028: Aumentará al percentil 42 o superior.

Aumentará al o superior. Admisión 2029: Se pedirá el percentil 47 o superior.

El objetivo es llegar al estándar original de la ley recién a partir de la próxima década, permitiendo que las universidades mantengan sus niveles de ingreso sin sacrificar vacantes.

¿Por qué se modificó la Ley de Desarrollo Docente?

La normativa original, promulgada en 2016, buscaba elevar la calidad de los futuros profesores exigiendo un rendimiento académico superior (percentil 60). Sin embargo, ante la crisis de dotación docente y la falta de interesados, el gobierno y los legisladores acordaron que aplicar esta barrera de golpe sería contraproducente.

El Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sinceró la situación ante la Comisión: “Lamentablemente hace muchos años, venimos pateando requisitos que no podemos cumplir”. Además, la autoridad destacó que el valor del puntaje no es homogéneo en todo el país, por lo que es necesario ajustar la norma a la realidad de las regiones extremas versus la Metropolitana.

Otras vías de acceso a Pedagogía que se mantienen

Es importante recordar que el puntaje PAES no es la única llave para entrar a la carrera. El proyecto mantiene vigentes los requisitos alternativos para quienes tienen vocación docente pero quizás no alcanzan el percentil exigido en la prueba estandarizada:

Notas de Enseñanza Media (NEM): Estar dentro del 20% superior de tu establecimiento educacional. Programas de Talento: Haber aprobado un Programa de Atracción al Talento Pedagógico (PATP) reconocido por el Mineduc. Inclusión: Estar inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad.

El proyecto ahora pasa a la Sala del Senado para su ratificación final, con la meta de convertirse en ley antes de que inicie el próximo proceso de postulación a las universidades.