FOTOS Y VIDEOS. Santiago bajo humo: usuarios de redes muestran la nube gris que cubre la capital por incendio en San Pedro

A más de 70 kilómetros del foco de fuego, los habitantes de la Región Metropolitana compartieron masivamente imágenes de la densa capa de humo que opacó la tarde de este martes.

Mario Vergara

Santiago bajo humo: usuarios de redes muestran la nube gris que cubre la capital por incendio en San Pedro

No solo en la provincia de Melipilla se siente la emergencia. Durante la tarde de este martes, las redes sociales se convirtieron en la principal bitácora del avance del humo que cubre gran parte de la Región Metropolitana. Usuarios de plataformas como X (ex Twitter), Instagram y TikTok han compartido cientos de fotos y videos que evidencian cómo la pluma del devastador incendio forestal en San Pedro ha teñido de gris el cielo de la capital y ocultado la Cordillera de los Andes.

El responsable de este fenómeno es el siniestro denominado “Quilamuta”, que se mantiene fuera de control y ya ha consumido más de 1.870 hectáreas de vegetación en la comuna de San Pedro, destruyendo al menos tres viviendas y obligando a activar la mensajería SAE para evacuar sectores como Lo Encañado y Cabimbao.

El reporte ciudadano: “Se hizo de noche”

Bajo hashtags como #Humo, #Santiago y #IncendioForestal, los capitalinos han posteado registros desde comunas céntricas y del sector poniente —como Maipú, Pudahuel y Estación Central— mostrando cómo la visibilidad disminuyó drásticamente con el paso de las horas.

Muchos de los videos compartidos muestran un sol de tono rojizo intenso, un efecto óptico clásico provocado por las partículas en suspensión, que varios usuarios describieron como una “postal apocalíptica” o “de película de ciencia ficción”. Además del impacto visual, los reportes en redes coinciden en un fuerte y persistente olor a quemado que ha obligado a cerrar ventanas en edificios y casas.

La magnitud de la emergencia

Mientras en Santiago se viralizan las imágenes del humo, en la “zona cero” la situación es crítica. El fuego, avivado por el viento y la topografía, ha tenido un comportamiento extremo, saltando de 450 a más de 1.600 hectáreas en pocas horas.

