Incendio en San Pedro sigue fuera de control: más de 1.300 hectáreas afectadas y viviendas destruidas
Se ordenaron evacuaciones en sectores rurales, mientras bomberos de más de diez comunas y aeronaves continúan las labores.
Durante esta tarde del martes, autoridades actualizaron el estado del violento incendio forestal que afecta a la comuna de San Pedro, en la provincia de Melipilla.
De acuerdo con el reporte más reciente, el foco de Quilamuta continúa en estado de combate y ya ha consumido alrededor de 1.300 hectáreas.
En el trabajo participan compañías de bomberos de San Pedro, Melipilla, Curacaví, Puente Alto, La Granja, Villa Alemana, Conchalí, Paine, Talagante, Tiltil, Colina y Maipú, apoyadas por aviones cisterna, aeronaves y maquinaria pesada.
Hasta ahora se registran tres viviendas destruidas, mientras que SENAPRED ordenó evacuar Lo Encañado, el sector de Quincanque y las canteras de Quincanque.
El municipio informó que se encuentra levantando el catastro de personas damnificadas.
