Plan de Emergencia Habitacional se extiende hasta 2029: así busca beneficiar a la clase media

Aunque la extensión del plan fue visada por 136 votos, legisladores acusaron estancamiento de proyectos fuera de las zonas urbanas y exigieron que las soluciones incluyan acceso real a salud y educación.

Mario Vergara

Plan de Emergencia Habitacional se extiende hasta 2029: así busca beneficiar a la clase media

RUBEN BONILLA GONZALO

Con un respaldo contundente y transversal, la Cámara de Diputados aprobó este martes por unanimidad (136 votos a favor) el proyecto que prorroga la vigencia del Plan de Emergencia Habitacional hasta el 31 de diciembre de 2029. La iniciativa, que ahora queda lista para ser promulgada por el Ejecutivo, extiende el régimen normativo excepcional de la Ley 21.450, permitiendo al Estado mantener las herramientas de “vía rápida” para la gestión de suelo y la construcción de viviendas sociales.

El debate en Sala fue intenso y contó con la intervención de más de una treintena de legisladores, desde Ana María Gazmuri y Karol Cariola hasta Ximena Ossandón y Andrés Celis. Pese a las diferencias políticas, hubo consenso en un punto clave: la crisis habitacional debe enfrentarse como una política de Estado, y no como el programa de un gobierno específico de turno.

“Carrera cuesta arriba” para la clase media

Si bien la mayoría destacó que el plan ha permitido entregar miles de viviendas, el tono de la discusión también estuvo marcado por la preocupación. Diversos diputados advirtieron que, para muchas familias, el sueño de la casa propia sigue siendo una carrera “cuesta arriba”.

El foco de la alerta estuvo puesto en la clase media. Según expusieron los parlamentarios, existe un segmento importante de la población que quedó en un “limbo”: no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad para optar a los subsidios estatales más directos, pero al mismo tiempo sus ingresos no les permiten pagar el pie o acceder a créditos hipotecarios en la banca actual. “Persiste una crisis estructural”, recalcaron en el hemiciclo.

Críticas a la gestión regional

No todo fueron elogios. Algunos legisladores aprovecharon la instancia para denunciar que el Plan de Emergencia ha fracasado en ciertas regiones, acusando “burocracia y falta de gestión” que mantiene proyectos estancados sin ver la luz. También se criticó el excesivo centralismo, apuntando a que se ha priorizado la construcción en zonas urbanas en desmedro de las necesidades rurales.

Más que un techo: Barrios dignos

El espíritu de la prórroga no es solo construir “techos”, sino comunidades. Hubo un llamado transversal a priorizar proyectos de integración social reales, que garanticen viviendas dignas conectadas con servicios básicos como salud, educación y obras viales.

Para asegurar que estas promesas se cumplan, la nueva ley obliga al Ministerio de Vivienda a informar trimestralmente al Congreso sobre el avance real de las obras y el gasto ejecutado, desglosado por región, imponiendo un estándar de transparencia mayor para los próximos cuatro años.

