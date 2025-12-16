Netanyahu felicita a Kast por su triunfo en las elecciones: “Israel espera trabajar estrechamente con usted”

Este martes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, envió mediante redes sociales un mensaje felicitando a José Antonio Kast por su triunfo en la segunda vuelta presidencial.

“Felicitaciones Presidente electo José Antonio Kast por su victoria”, escribió Netanyahu a través de su cuenta de X.

En esa línea, agregó: “Israel espera trabajar estrechamente con usted y Chile para profundizar la cooperación en seguridad, innovación, agua, agricultura y crecimiento económico para fortalecer la asociación entre nuestras dos democracias”.

Congratulations President-elect @joseantoniokast on your victory.

Israel looks forward to working closely with you and Chile to deepen cooperation in security, innovation, water, agriculture and economic growth to strengthen the partnership between our two democracies. 🇮🇱🇨🇱 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 16, 2025

“Expresa el deseo de cambio del pueblo chileno”

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, también le dedicó unas palabras a José Antonio Kast: “Esta victoria expresa el deseo de cambio del pueblo chileno. Le deseo mucho éxito al presidente electo”.

“Espero y creo que este cambio también se reflejará en el fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países y en el avance de la cooperación entre nuestros pueblos”, añadió.