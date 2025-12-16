;

La tasa más baja en cuatro años: Banco Central reduce la TPM al 4,5% tras segundo recorte del año

El ente rector retomó las bajas luego de la pausa post-julio, impulsado por un escenario externo más favorable y un precio del cobre que supera los US$5 la libra.

Mario Vergara

El Consejo del Banco Central (BC) no dio espacio a sorpresas y decidió actuar en línea con lo que esperaba el mercado. En su última reunión de política monetaria del año, el ente rector acordó de forma unánime recortar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base, dejándola en un 4,5%.

Esta decisión marca un hito en la normalización monetaria, situando la tasa rectora en su nivel más bajo desde enero de 2022, es decir, en casi cuatro años. El movimiento se suma al recorte previo realizado en julio —donde se bajó del 5% al 4,75%— y rompe con la pausa que se había mantenido en los meses intermedios.

Las razones del recorte

El comunicado del organismo presidido por Rosanna Costa fue claro al justificar la rebaja: la batalla contra los precios está dando frutos antes de lo previsto. “La inflación se ha reducido más rápido que lo proyectado en septiembre, en un entorno económico local y global algo mejor que lo esperado”, señaló la entidad.

Bajo este nuevo escenario, el Banco Central proyecta que la inflación convergerá a la meta del 3% durante el primer trimestre de 2026, apoyada por un comportamiento favorable en los costos y una reducción de los riesgos inflacionarios.

Vientos externos y cautela local

El análisis del Consejo también puso el foco en el impulso externo. Se destacó la mejora en las condiciones financieras globales, el alza generalizada de las bolsas y, muy especialmente, el precio del cobre, que ha aumentado significativamente superando los US$5 la libra.

A nivel local, el mercado financiero ha reaccionado alineado con estas tendencias: el peso se ha apreciado y las tasas de largo plazo han descendido. Sin embargo, en la economía real persisten luces y sombras. Si bien la actividad ha estado “en línea con lo previsto”, el Banco Central advirtió sobre el mercado laboral: aunque la tasa de desocupación ha bajado, “la creación de empleo todavía es acotada” y persisten desafíos relevantes.

De cara al futuro, el ente emisor reafirmó su compromiso de actuar con flexibilidad, evaluando los próximos movimientos de la TPM según cómo evolucione el escenario macroeconómico, pero siempre con el objetivo de asegurar la inflación en el 3% en el horizonte de dos años.

