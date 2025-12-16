;

Tras escandaloso caso de corrupción: los detalles de la reforma Constitucional para reformar Gendarmería

Tras desbaratar una red de corrupción que movió $6.000 millones, el Presidente Boric confirmó el envío del proyecto.

Un giro radical en la estructura del sistema penitenciario chileno anunció este martes el Presidente de la República, Gabriel Boric. Desde el Palacio de La Moneda, y tras revelar los detalles de la masiva “Operación Apocalipsis” que desbarató una red de corrupción al interior del Penal Santiago 1, el Mandatario confirmó el envío de una reforma constitucional que modificará la naturaleza y dependencia de Gendarmería de Chile.

El objetivo central de la iniciativa es terminar con la dualidad de funciones que hoy tiene la institución. Según explicó el Jefe de Estado, la reforma separará definitivamente las labores de seguridad y custodia de las tareas de reinserción social, las cuales hoy conviven bajo un mismo mando.

El nuevo diseño institucional

La propuesta del Ejecutivo implica una reingeniería mayor del Estado en materia carcelaria, la cual se estructurará de la siguiente manera:

  • Gendarmería a Seguridad Pública: La institución uniformada dejará de depender del Ministerio de Justicia. Pasará a ser un organismo de seguridad pública bajo la dependencia directa del Ministerio de Seguridad Pública (actualmente liderado por Luis Cordero). Su foco será exclusivamente el control, la custodia y el combate al crimen organizado intramuros.
  • Nueva Institucionalidad para la Reinserción: Las competencias de rehabilitación y reinserción social serán retiradas de Gendarmería. Estas funciones quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia, a través de la creación de una nueva institución especializada a cargo de esta materia.

“Ocuparse tanto de las cárceles como de la reinserción es clave para la agenda de seguridad pública. Nosotros vamos a avanzar en esta reforma que se ha querido hacer hace mucho tiempo... y no se ha podido”, enfatizó el Presidente Boric.

El detonante: “Operación Apocalipsis”

La decisión se comunica en un momento crítico. La madrugada de este martes se ejecutaron allanamientos en 77 viviendas y recintos penales, resultando en más de 60 detenidos. La investigación apunta a 44 funcionarios de Gendarmería del Penal Santiago 1, involucrados en una red de corrupción y tráfico de favores que habría movido más de $6.000 millones.

El Presidente calificó la participación de agentes del Estado en estos ilícitos como “inaceptable y repulsiva”, argumentando que esta situación “obligó a hacer un cambio institucional” profundo para evitar que las cárceles sean espacios para delinquir.

Viabilidad política

Consciente de que una reforma constitucional requiere altos quórums, el Presidente Boric confirmó que ya inició gestiones políticas al más alto nivel. “Algo de esto adelantamos con el Presidente electo ayer”, señaló en referencia a José Antonio Kast, agregando que espera contar con un “apoyo transversal de todo el espectro político”.

El Mandatario subrayó que el combate al crimen organizado no debe tener “diferencias políticas” y que esta reestructuración es un deber de Estado para enfrentar las nuevas amenazas delictuales.

