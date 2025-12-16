“La Ley Almirón se debe modificar, es una estupidez… Pagamos el pato por el error de un DT extranjero que vino e hizo lo que hizo”

Patricio Almendra, entrenador de Deportes Concepción, elenco recién ascendido a Primera División, conversó con Los Tenores de ADN y manifestó un reclamo por la “Ley Almirón”, una de las nuevas reglas que sumó el fútbol chileno este 2025.

¿Qué es la “Ley Almirón”? Se trata de una norma que prohíbe a los entrenadores asistir a los estadios en los días de partido cuando están sancionados por el Tribunal de Disciplina.

Esta medida surgió a raíz de la denuncia que hizo Universidad de Chile contra Colo Colo en 2024. Los azules acusaron a Jorge Almirón (DT del “Cacique” en ese entonces) de dar instrucciones a su equipo desde una cabina del estadio de Huachipato, pese a estar suspendido.

El reclamo de Patricio Almendra

Por una suspensión, Patricio Almendra no pudo estar en el estadio el día que Deportes Concepción venció a Cobreloa y logró el ascenso a la Primera División. El técnico del cuadro lila tuvo que ver el partido desde la habitación de un hotel y se perdió los festejos en la cancha.

En diálogo con Los Tenores, el “Pato” lamentó la situación que le tocó vivir y cuestionó la “Ley Almirón”. “Uno como entrenador no asesina a nadie como para que te dejen encerrado en un lugar, sin poder celebrar con tu equipo. Es una medida muy extrema, no le veo sentido”, señaló.

“Se debería modificar la regla, para que el entrenador esté en el estadio, por lo menos en una caseta y acompañado de un personero del equipo rival si quieren. Imagínate, me tocó ver una final desde una habitación y no pude ingresar al estadio para celebrar con mis jugadores. Eso lo encuentro una estupidez”, agregó.

“No entiendo por qué tenemos que pagar el pato por el error de un técnico extranjero que vino e hizo lo que hizo. No lo justifico, tampoco lo crucifico, pero no podemos pagar el pato todos los entrenadores”, concluyó Patricio Almendra, aludiendo al ex DT de Colo Colo, Jorge Almirón.