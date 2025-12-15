Jorge Almirón encuentra nuevo club a meses de su salida de Colo Colo: dirigirá a un campeón del mundo

Jorge Almirón vuelve a dirigir. Tras su caótica salida de Colo Colo en agosto pasado producto de los malos resultados, el estratega argentino aceptó un nuevo desafío y fue oficializado este lunes como nuevo técnico de Rosario Central.

“Jorge Almirón es el nuevo DT de Rosario Central ¡Bienvenido!“, fue el breve mensaje del club argentino en redes sociales para anunciar el arribo del entrenador de 54 años.

El exadiestrador de los albos asumirá la banca del “Canalla” en reemplazo de Ariel Holan, quien fue destituido de su cargo pese a haberse proclamado campeón de la tabla anual de la Liga Argentina y lograr su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Almirón, campeón con Colo Colo en 2024, le ganó la pulseada a otros técnicos de renombre como Juan Antonio Pizzi, Alexander Medina, Martín Demichelis y Gabriel Milito, entre otros.

Con su arribo a Rosario Central, el exentrenador del “Cacique” deberá empezar a conformar su plantel y, según apuntan algunos medios, Arturo Vidal podría ser una de sus alterativas para reforzar al equipo trasandino de cara al 2026.

Mientras tanto, Jorge Almirón se dará el gusto de dirigir a un campeón del mundo con Argentina, ya que Ángel Di María es la gran figura de los “Canallas” y tiene contrato vigente hasta mediados del 2026.